Gouverneur van Amerikaanse staat Michigan ontsnapt aan ontvoering

Gouverneur Gretchen Whitmer van Michigan is ontsnapt aan een ontvoering door rechtsextremisten. Zes mannen wilden de Democratische bestuurder overvallen in haar vakantiewoning, kidnappen en op een geheime plaats laten 'terechtstaan'. De mannen zijn gearresteerd in een voorstad van Detroit.

Zeven andere mannen zijn opgepakt die plannen hadden om overheidsinstanties aan te vallen en een burgeroorlog te ontketenen. Zij zijn lid van een rechtse militie met de naam Wolverine Watchmen.

De FBI raakte van de plannen op de hoogte door een informant die lid is van een andere militie. Die militie werd door de samenzweerders benaderd om mee te doen aan het omverwerpen van het gezag. Daarvoor zouden zo'n tweehonderd man nodig zijn.

Lockdown

Beide groepen zijn het oneens met de coronamaatregelen die Whitmer heeft doorgevoerd en die in hun ogen in strijd zijn met de Grondwet. De gouverneur stelde onder meer een strenge lockdown in.

Dat riep viel weerstand op. In de hele staat werd gedemonstreerd tegen de maatregel. Op 15 april bestormde een met vuurwapens gewapende groep het regeringsgebouw van Michigan.

President Trump gooide olie op het vuur door Whitmer de 'koningin van de lockdown' te noemen.

De groep die Whitmer wilde ontvoeren begon in juni met de voorbereiding. Ze observeerden het huis van de gouverneur en deden schiet- en gevechtstrainingen. Ze probeerden ook hun eigen explosieven te maken.