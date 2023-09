De zomer van 2023: 'Zoveel contrast in één zomer is heel bijzonder’

In Europa en wereldwijd volgde deze zomer het ene weersextreem op het andere. In Nederland was dit seizoen juist, gemeten over de drie zomermaanden, tamelijk gemiddeld. Juni was recordzonnig, warm en droog, juli en augustus waren juist weer nat, maar wat betreft de hoeveelheid zon en temperatuur normaal. "Je zou kunnen zeggen dat Nederland de dans is ontsprongen. Zoveel contrast in één zomer is heel bijzonder", zegt Peter Siegmund van het KNMI.

Hoe het komt dat Nederland minder getroffen werd door weersextremen dan veel andere Europese landen, is onduidelijk. In Zuid-Europa was het deze zomer erg heet en droog. Dat vormde een contrast met de enorme hoeveelheid regen die daarna in verschillende landen kwam. Het noorden van Italië kreeg meerdere keren te maken met noodweer. Vooral de enorme hagelbuien kregen veel aandacht.

Hoewel in Nederland veel mensen waarschijnlijk deze zomer niet als bijzonder 'mooi' hebben ervaren, was het toch een "zeer warme en zonnige zomer", aldus het KNMI. De gemiddelde temperatuur was 18,4 graden. Dat is bijna een graad warmer dan het langjarig gemiddelde van 17,5 graden Celsius. De zomer komt daarmee in de top-10 van warmste zomers sinds het begin van de metingen.

Link met klimaat

Dat zo veel landen te maken kregen met hetzij extreme hitte, dan wel extreme regenval, is volgens Siegmund toeval. "De atmosfeer heeft een geheugen van twee weken, zou je kunnen zeggen. Dus extremen die verder uit elkaar liggen, hebben geen verband met elkaar." Wel is er geregeld een link met klimaatverandering. Zo keken onderzoekers naar de enorme hitte in juli, die tegelijkertijd Europa, de VS en China trof.

In China en de VS werden zelfs temperaturen van rond de 50 graden gemeten. Ook bleef de hitte erg lang hangen. Zonder klimaatverandering waren de bizar hoge temperaturen "vrijwel onmogelijk" geweest, concludeerden de wetenschappers. In China is de kans op zulk weer nu vijftig keer waarschijnlijker geworden dan voor de periode dat de uitstoot van broeikasgassen begon, ruim 150 jaar geleden. Deze weersextremen zijn volgens de onderzoekers inmiddels niet meer uitzonderlijk.