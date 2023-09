'Nul uit de pijp' klinkt het op hoorzitting over lozingen Chemours

De bewoners maken zich zorgen over hun gezondheid en die van hun kinderen en kleinkinderen. Verschillende insprekers vertelden dat ze behoorlijk ziek zijn. Of dat rechtstreeks komt door uitstoot van Chemours is niet te bewijzen, maar Joop Keesmaat van actiegroep Gezondheid voor Alles wees erop dat de kankersterfte in Dordrecht 16 procent hoger ligt dan gemiddeld in Nederland.

Chemours is al jaren in opspraak omdat omwonenden menen dat hun gezondheid ernstig gevaar loopt door de uitstoot en lozing van gevaarlijke stoffen en dat dit jarenlang geheim is gehouden. Dat werd aangetoond in een uitzending van Zembla in juni.

Boos, verdrietig en vooral bezorgd. Dat zijn de inwoners van Dordrecht die vandaag aan het woord kwamen in de hoorzitting van de provincie Zuid-Holland over chemiebedrijf Chemours. Ze maakten duidelijk dat zij willen dat de vervuiling door de fabriek aan de Merwede stopt. "Nul uit de pijp", werd herhaaldelijk gezegd, met luide instemming van de circa honderd toehoorders op de publieke tribune. Andere insprekers pleitten voor het volledig stoppen van de fabriek.

De omwonenden zijn ook boos omdat Chemours jarenlang PFOA, GenX en andere schadelijke stoffen heeft uitgestoten en geloosd, terwijl het bedrijf wist dat het schadelijk was voor mens en milieu. De woede geldt ook de overheid: verschillende omwonenden vroegen zich af hoe het toch mogelijk is dat Chemours nog altijd een vergunning heeft voor het uitstoten van gevaarlijk stoffen. Bewoner Kees van der Hel: "Als ik een litertje benzine mors in de haven, word ik meteen bekeurd. Waarom mag Chemours gewoon zijn gang gaan?".

Ook wethouder Tanja de Jonge van Dordrecht was kritisch: "Er is één partij die steevast zwijgt, dat is Chemours". En rechtstreeks tegen het bedrijf: "Ik roep Chemours op zijn verantwoordelijkheid te nemen door mee te werken aan oplossingen. Stop alle uitstoot van schadelijke stoffen en neem je verantwoordelijkheid. Wij rekenen op u om echte maatschappelijk daadkracht te tonen".

Ze deed ook een oproep aan de provincie en eventueel het rijk om een fonds op te richten waaruit alle kosten kunnen worden betaald die voortkomen uit de ontstane situatie.

Weerwoord Chemours

Chemours, dat aan het eind van de hoorzitting aan het woord kwam, zegt zich de zorgen van omwonenden aan te trekken, maar denkt dat die vooral komen door "suggestieve berichtgeving gebaseerd op oude informatie" in de media.

Directielid Marc Reijmers benadrukte dat de afgelopen jaren de reductie van pfas-stoffen groot is geweest. Zo zou de emissie van GenX met 99 procent zijn verminderd. "Ik herken me niet in het beeld dat inmiddels in de buitenwereld van ons bedrijf is ontstaan."

Zijn uitspraak "Het zit in ons dna om een goede buur te zijn", leidde tot hoongelach op de publieke tribune.