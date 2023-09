Jan Slagter vertrekt eind 2024 als directeur van Omroep MAX

Jan Slagter stopt eind 2024 als directeur van Omroep Max, zegt hij in een interview met de Volkskrant. "Mijn opvolging is al geregeld", zegt Slagter.

Wie die opvolger wordt, maakt Max in de loop van volgend jaar bekend. Tot die tijd blijft Slagter (69) de directeur.

"Ik vind het nog steeds hartstikke leuk - althans, het bedenken van programma's", zegt hij. "Waar ik wél klaar mee ben in dit dorp is het besturen, de vergaderingen en de werkgroepen. Op dat gebied ga ik het pitje binnenkort lager zetten."

Hij is van plan om na zijn afscheid het gezicht van Omroep Max te blijven. "Ik presenteer hier en daar nog een programma, doe misschien nog de ledendag, kijken hoe lang ik dat volhoud."

Slagter richtte in 2002 Omroepvereniging Max op, omdat hij vond dat er te weinig programma's werden gemaakt voor 50-plussers. In 2005 werd zijn omroep toegelaten tot het bestel. Met 430.000 leden is Omroep Max nu de grootste omroep van Nederland.