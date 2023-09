Ajax heeft het niet getroffen bij de loting van de groepsfase van de Europa League. In groep B stuiten de Amsterdammers op Olympique Marseille, Brighton & Hove Albion en AEK Athene. In 2016/17 speelde Ajax voor het laatste in de groepsfase van de Europa League. Dat seizoen eindigde met de verloren finale in Solna tegen Manchester United. De finale van deze editie van de Europa League is op 22 mei in Dublin.

Weerzien met Veltman en Vida Brighton & Hove Albion debuteert in het Europese voetbal, maar geldt onder trainer Roberto De Zerbi als een van de best voetballende ploegen in de Premier League. Met doelman Bart Verbruggen, Joël Veltman en Jan Paul van Hecke staan drie Nederlanders onder contract in Zuid-Engeland. Voor Veltman is het een bijzondere terugkeer op het oude nest. Tussen 2012 en 2020 speelde Veltman 179 duels voor de Amsterdammers. Vandaag versterkte Brighton zich bovendien met spits Ansu Fati van FC Barcelona.

Joël Veltman en Jan Paul van Hecke vieren mee met Simon Adingra in het Premier League-duel van Brighton met Luton Town. - AFP

Bij AEK Athene komt Ajax weer oog in oog te staan met Domagoj Vida, de Kroatische mannetjesputter die in Amsterdam bekend staat als 'de knipoogkroaat'. AEK, dat ook Nordin Amrabat en Thijs van Weert onder contract heeft staan, ging in de play-offs van de Champions League nipt ten onder tegen Royal Antwerp FC. Voor informatie kan trainer Maurice Steijn te rade bij aanwinst Josip Sutalo. Hij verloor in de derde voorronde van de Champions League met Dinamo Zagreb van AEK Athene, door een treffer diep in blessuretijd van landgenoot Vida. Ajax won de vier onderlinge duels in Europa met AEK Athene allemaal. De zoetste herinneringen zullen de fans hebben aan de twee zeges (2-0 en 3-0) in de groepsfase van het seizoen 1994/95. Dat seizoen won Ajax de Champions League.

Domagoj Vida in het shirt van AEK Athene. - EPA

Voor Olympique Marseille eindigde het Europese seizoen vorig jaar als vierde in de Champions League-groepsfase, nadat het een jaar eerder door Feyenoord werd uitgeschakeld in de halve finales van de Conference League. Ajax speelde zes keer tegen de Zuid-Franse topclub en won daarvan de helft. De laatste ontmoeting was in 2009: toen werd Ajax na verlengingen uitgeschakeld door Marseille in de achtste finales van de UEFA Cup.