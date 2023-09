Lastige loting Ajax en AZ in Europa: Ajax naar Brighton, AZ treft Aston Villa

Ajax heeft het niet getroffen bij de loting van de groepsfase van de Europa League. In groep B stuiten de Amsterdammers op Olympique Marseille, Brighton & Hove Albion en AEK Athene. Ook AZ kan de borst nat maken. In groep E van de groepsfase van de Conference League werden de Alkmaarders gekoppeld aan Aston Villa, Legia Warschau en Zrinjski Mostar.

'Poule des doods? Vind het wel mooi' "Ik heb net al gelezen dat het de poule des doods wordt genoemd", zei Ajax-trainer Maurice Steijn laconiek in reactie op de loting. "Het is in ieder geval een zware loting. Maar ik vind het wel mooi, ik hou van uitdagingen."

Ajax-trainer Maurice Steijn over de loting voor de groepsfase van de Europa League waarin Olympique Marseille, Brighton en AEK Athene de tegenstanders zijn. - NOS

In het seizoen 2016/17 speelde Ajax voor het laatste in de groepsfase van de Europa League. Dat seizoen eindigde met de verloren finale in Solna tegen Manchester United. De finale van deze editie van de Europa League is op 22 mei in Dublin.

Weerzien met Veltman en Vida Brighton & Hove Albion debuteert in het Europese voetbal, maar geldt onder trainer Roberto De Zerbi als een van de best voetballende ploegen in de Premier League. Met doelman Bart Verbruggen, Joël Veltman en Jan Paul van Hecke staan drie Nederlanders onder contract in Zuid-Engeland. Voor Veltman is het een bijzondere terugkeer op het oude nest. Tussen 2012 en 2020 speelde Veltman 179 duels voor de Amsterdammers. Vandaag versterkte Brighton zich bovendien met spits Ansu Fati van FC Barcelona.

Joël Veltman en Jan Paul van Hecke vieren mee met Simon Adingra in het Premier League-duel van Brighton met Luton Town. - AFP

Bij AEK Athene komt Ajax weer oog in oog te staan met Domagoj Vida, de Kroatische mannetjesputter die in Amsterdam bekend staat als 'de knipoogkroaat'. AEK, dat ook Nordin Amrabat en Thijs van Weert onder contract heeft staan, ging in de play-offs van de Champions League nipt ten onder tegen Royal Antwerp FC. Voor informatie kan trainer Maurice Steijn te rade bij aanwinst Josip Sutalo. Hij verloor in de derde voorronde van de Champions League met Dinamo Zagreb van AEK Athene, door een treffer diep in blessuretijd van landgenoot Vida. Ajax won de vier onderlinge duels in Europa met AEK Athene allemaal. De zoetste herinneringen zullen de fans hebben aan de twee zeges (2-0 en 3-0) in de groepsfase van het seizoen 1994/95. Dat seizoen won Ajax de Champions League.

Domagoj Vida in het shirt van AEK Athene. - EPA

Voor Olympique Marseille eindigde het Europese seizoen vorig jaar als vierde in de Champions League-groepsfase, nadat het een jaar eerder door Feyenoord werd uitgeschakeld in de halve finales van de Conference League. Ajax speelde zes keer tegen de Zuid-Franse topclub en won daarvan de helft. De laatste ontmoeting was in 2009: toen werd Ajax na verlengingen uitgeschakeld door Marseille in de achtste finales van de UEFA Cup.

AZ treft Aston Villa AZ, vorig jaar nog halvefinalist, plaatste zich donderdagavond na een spannende strafschopserie tegen Brann Bergen voor de groepsfase van de Conference League.

De eerste speeldag van de Europa League en de Conference League is op donderdag 22 september. De exacte speelschema's van Ajax en AZ worden later bekend.

Met Aston Villa, de nummer zeven van het afgelopen seizoen in de Premier League, treft de ploeg van trainer Pascal Jansen meteen een tegenstander van formaat. De club uit Birmingham keert voor het eerst sinds 2009 terug op het Europese podium. In 1982 won Aston Villa nog de Europa Cup I, Blikvangers bij Villa zijn spits Ollie Watkins, aanwinsten Nicolò Zaniolo en Youri Thielemans en natuurlijk Emiliano Martínez, de niet onomstreden doelman van wereldkampioen Argentinië. Onder Unai Emery - viervoudig winnaar van de Europa League - is Villa bezig met een opmars in de Premier League.

Pascal Jansen in een onderonsje met zijn doelman Mathew Ryan na de strafshoppenserie in het Noorse Bergen. - ANP

Legia Warschau, dat net als AZ strafschoppen nodig had om het Deense Midtjylland te kloppen, won afgelopen seizoen de Poolse beker en plaatste zich zo voor de voorronden van de Conference League. Zrinsjki Mostar is de eerste club uit Bosnië-Herzegovina in de groepsfase van een Europese competitie. De kampioen van Bosnië verloor de play-offs om een plek in de Europa League van het Oostenrijkse LASK Linz.