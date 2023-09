Ajax heeft met de Noor Mannsverk z'n elfde zomerse aankoop binnen

Ajax heeft de al in de lucht hangende komst van Sivert Mannsverk bevestigd. De 21-jarige Noor wordt voor zo'n zes miljoen euro overgenomen van Molde FK en tekent een vijfjarig contract in Amsterdam.

De verdedigende middenvelder was basisspeler in de ploeg die vorig jaar kampioen van Noorwegen werd. Hij speelde in totaal 55 duels in de Noorse competitie en was daarin goed voor vier goals en twee assists.

Ajax versterkte zich de afgelopen maanden eerder al met Branco van den Boomen, Benjamin Tahirovic, Diant Ramaj, Carlos Forbs, Jakov Medic, Anton Gaaei, Josip Sutalo, Chuba Akpom, Gaston Ávila en Georges Mikautadze.