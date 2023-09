Journalist en presentatrice Clairy Polak (67) overleden

Journalist en presentatrice Clairy Polak (67) is overleden. Dat maakt Omroep Human bekend. Polak was al enige tijd ongeneeslijk ziek.

Polak werd voor haar werk bij het NOS Radio 1 Journaal in 1998 uitgeroepen tot beste radiomaker van het jaar. In 2010 kreeg ze de Sonja Barend Award voor haar NOVA-gesprek met Hans van Goor, de tweede man van de DSB Bank.

In 2014 nam ze de Ere-Zilveren Reissmicrofoon in ontvangst voor haar hele radiocarrière.

Polak vertelde in gesprek met de Volkskrant in 2021 dat presenteren voor de radio haar meteen lag, voor televisie vergde wat meer tijd. "Je krijgt te maken met allerlei dingen die ik alleen maar vond afleiden: hoe je in een camera kijkt, hoe je eruitziet, dat je moet uitkijken wat je met je handen doet. Maar ik heb dat geleerd te omarmen, ik speel er nu mee."

Alleen maar ja zeggen

In datzelfde interview zei ze dat veel zaken in haar carrière haar zijn komen aanwaaien. "Ik heb nooit een planning gehad van: ik wil per se journalist worden. Of: ik wil per se bekende Nederlander worden nou ja, een beetje bekende Nederlander. Ik hoefde altijd alleen maar ja te zeggen tegen wat er op mijn weg kwam."