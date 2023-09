X gaat biometrische data verzamelen

Het sociale medium X (voorheen Twitter) verzamelt binnenkort ook biometrische data. Dat staat in een update van het privacy-beleid die 29 september van kracht wordt. Ook wil het informatie over het beroep van gebruikers verzamelen om gerichte advertenties te kunnen plaatsen.

Het is onduidelijk of het om biometrische gegevens van alle gebruikers gaat. De Amerikaanse nieuwssite Bloomberg hoorde van X dat deze aanpassing bedoeld is voor gebruikers van een premium-abonnement, maar dat is in de update niet terug te vinden.

Het is eveneens onduidelijk om welke biometrische data het gaat. Dat gezichtskenmerken eronder vallen ligt voor de hand. Bloomberg hoorde van X dat gebruikers van een premium-abonnement de mogelijkheid om hun ID en een foto te uploaden. "Dit helpt X ook om tegen identiteitsvervalsing te bestrijden en het platform veiliger te maken", aldus X tegen Bloomberg.

Het bedrijf wil ook informatie over opleidingen, arbeidsgeschiedenis en het zoekgedrag naar een nieuwe baan van gebruikers binnenhalen. Het kan hen dan op de hoogte houden van vacatures en werkgevers in contact brengen met kandidaten.