Omstreden Franse pensioenwet ingegaan: doorwerken tot 64

De nieuwe Franse pensioenwet waartegen miljoenen mensen protesteerden, treedt vanaf vandaag geleidelijk in werking. Fransen moeten doorwerken tot hun 64ste, twee jaar langer dan voorheen.

Bij zijn aantreden als president in 2017 liet Emmanuel Macron al weten het pensioenstelsel te willen hervormen vanwege de hoge kosten en de krappe arbeidsmarkt. Hij herhaalde dat nog eens toen hij werd herkozen in 2022.

Uit peilingen bleek dat een meerderheid van de bevolking tegen een hervorming van het pensioenstelsel was. Ondanks de massale demonstraties en werkonderbrekingen in het hele land lukte het Macron om de verhoging van de pensioenleeftijd erdoor te krijgen.

Dit deed hij door in maart het parlement buitenspel te zetten met een speciale grondwettelijke procedure. Macron nam deze toevlucht omdat het allerminst vaststond dat het parlement akkoord zou gaan met de pensioenaanpassing.

Stapsgewijs naar 64 jaar in 2030

Iedereen die vanaf 1 september in 1961 is geboren, gaat vanaf nu met 62 jaar en drie maanden met pensioen. En dat gaat ieder jaar stapsgewijs omhoog totdat de pensioenleeftijd in 2030 op 64 ligt.

Vakbonden organiseerden van januari tot aan de zomer veertien protestdagen. De bonden verzetten zich nog steeds tegen de pensioenhervormingen. Naar verwachting vraagt de leider van de Franse vakcentrale CGT maandag aan Macron om een referendum over de pensioenen.

Toch lijkt er animo te zijn om de straat op te gaan vanwege de pensioenleeftijd. Op 13 oktober staat er nog een landelijke protestdag gepland van de vakbeweging. Maar die betoging heeft niet meer het pensioenstelsel als thema, nu wordt er gedemonstreerd voor hogere lonen.