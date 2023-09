Schuld Big Bazar gaat 'richting de 30 miljoen', schuldeisers hebben geen vertrouwen meer

De schulden van koopjesketen Big Bazar zijn opgelopen tot richting de 30 miljoen euro, bevestigen twee belangenbehartigers van schuldeisers aan de NOS. Een afkoelingsperiode zou de geldproblemen alleen maar verergeren, verwachten zij.

Tegenover de NOS wil de winkelketen niet inhoudelijk reageren op het verschuldigde bedrag. Vanmiddag bepaalt de rechter of Big Bazar vier maanden de tijd krijgt om de betalingsproblemen op te lossen.

De betalingsachterstanden bestaan uit niet-betaalde huren van winkelpanden, leveranties van producten en onderhoudsdiensten. Ook moest een deel van het personeel wachten op salaris. Er werken zo'n 1400 mensen bij de keten.

Winkelpanden ontruimd

Tot nu toe hoopte Big Bazar-directeur Jerke Kooistra nog tot een oplossing te komen. Door twintig winkels te sluiten en huurverlaging af te dwingen voor nog eens twintig panden wilde de Friese ondernemer in de kosten snijden. Inmiddels zijn verschillende winkelpanden ontruimd, zoals in Goes en Harderwijk.

Eerder deze maand zei Kooistra nog tegen persbureau ANP dat het zijn doel is dit jaar veel nieuwe winkels te openen: in totaal 190 voor het einde van het jaar. Op dat moment waren er zo'n 120 winkels.

Whoa-procedure

Vorige week vroeg Big Bazar de rechter om een zogeheten Whoa-procedure. Als de rechter zo'n procedure toekent, krijgt een bedrijf vier maanden de tijd om afspraken te maken met schuldeisers. In die periode worden schuldeisen en faillissementsaanvragen niet in behandeling genomen. Ook leveranciers moeten gewoon hun spullen blijven leveren.

Eerder zou de rechter in Leeuwarden op 7 september beslissen of Big Bazar in aanmerking komt voor die extra tijd, maar die zitting werd naar vandaag gehaald. "Het aantal ontwikkelingen was dermate groot dat de rechtbank vond dat het te lang duurde voordat er een inhoudelijke zitting kwam", lichtte de rechtbankvoorzitter toe.

Big Bazar moet kunnen aantonen dat een afkoelingsperiode in het belang van de schuldeisers is. Verschillende faillissementsaanvragers zullen in de rechtszaal laten weten geen enkel vertrouwen te hebben in een herstel van Big Bazar. De schuldeisers geven aan dat Big Bazar al jarenlang betalingsverplichtingen slecht nakomt, onterecht beterschap belooft en amper communiceert.

Geen vertrouwen

Er is onder de schuldeisers geen vertrouwen dat in vier maanden voldoende geld vrijgemaakt kan worden om de schuldeisers tevreden te houden. Incasso-jurist Joost Konings staat meerdere schuldeisers bij. Zijn klant uit Goes, een verhuurder, is "met een faillissement beter af", aldus Konings aan de NOS.

Gedurende die afkoelingsperiode moet een bedrijf wel voldoen aan betalingsverplichtingen die doorlopen. Huren van september en nieuwe leveranties moeten dus gewoon betaald worden.

Als de afkoelingsperiode er niet komt, worden de faillissementsaanvragen weer in behandeling genomen. De verwachting is dat Big Bazar het dan niet zal redden.