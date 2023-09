Stuw bij Grave stuk: scheepvaart stilgelegd vanwege dalende Maas

De stuw in de Maas bij Grave is sinds vanochtend stuk. Bij werkzaamheden zijn onderdelen kapotgegaan, waardoor het water hard uit de Maas wegstroomt, meldt Rijkswaterstaat.

Een aannemer probeert de situatie op te lossen, maar dat is moeilijk vanwege de sterke stroming. Als er te veel water wegstroomt, zakt het waterpeil en kunnen (woon)boten en havens stroomopwaarts droog komen te liggen.

Tijdens onderhoudswerkzaamheden klapte er rond 08.00 uur een zogenoemd juk uit. Dat is een paal waar de schuiven van de stuw tussen hangen. Vervolgens werd een bouwkuip in het gat gezogen. Niemand raakte gewond.

Water daalt

Tussen Sambeek en Grave daalt het waterpeil. Het scheepvaartverkeer ligt daarom preventief stil. Woonbooteigenaren en jachthavens worden door Rijkswaterstaat geïnformeerd.

Daarnaast is de sluis bij Heumen dicht om effecten op het Maas-Waalkanaal en de aftakkingen te voorkomen.

Vluchtelingenboot weg

Door de lage waterstand moet een vluchtelingenboot in het Limburgse Mook zo snel mogelijk worden verplaatst. De boot zou vanaf volgende week onderdak aan zo'n honderd Oekraïense vluchtelingen bieden en kwam net deze week aan in Mook.

Het schip gaat nu naar Heijen, waar het water nog diep genoeg is, schrijft 1Limburg. Of het gaat lukken om vanaf 5 september mensen te huisvesten, is nog onduidelijk.

Aanvaring 2016

Eind 2016 ontstonden grote problemen met de stuw in Grave nadat een schip ertegenaan was gebotst. Woonboten en havens kwamen toen droog te liggen, schrijft Omroep Brabant.

Het scheepsvaartverkeer lag ruim een half jaar stil.