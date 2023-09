Hartman, Van de Ven en Maatsen debuteren in Oranjeselectie, ook Berghuis erbij

Quilindschy Hartman, Ian Maatsen en Micky van de Ven maken hun debuut in de definitieve selectie van het Nederlands elftal voor de komende EK-kwalificatieduels met Griekenland en Ierland. Ook Steven Berghuis, die niet op de voorlopige lijst stond, is aan de selectie toegevoegd.

Oranje speelt op donderdag 7 september in Eindhoven tegen Griekenland en ontmoet Ierland drie dagen later in Dublin. Beide wedstrijden beginnen om 20.45 uur en worden live door de NOS uitgezonden.

Bondscoach Ronald Koeman kan bij de interlands geen beroep doen op de geblesseerden Memphis Depay, Steven Bergwijn, Jurriën Timber, Justin Bijlow en Sven Botman.

Naast Bergwijn, Bijlow, Botman en Depay is ook Brian Brobbey afgevallen van de spelers die wel in de voorselectie van Oranje zaten.