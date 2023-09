Thaise koning verlaagt celstraf oud-premier Thaksin naar een jaar

De Thaise koning Vajiralongkorn heeft oud-premier Thaksin Shinawatra (74) grotendeels gratie gegeven: van de acht jaar celstraf die Thaksin nog moest uitzitten, blijft er nu nog één jaar over. Thaksin had gisteren een officieel verzoek gedaan voor gratie.

De populaire oud-premier werd in 2010 veroordeeld voor corruptie, maar was toen al uitgeweken naar Dubai om de in zijn ogen politieke vervolging te ontlopen. Pas vorige week keerde Thaksin terug naar Thailand. Hij werd meteen vastgezet, maar dezelfde nacht nog opgenomen in het ziekenhuis omdat hij last had van pijn op de borst en hoge bloeddruk. Hij is nog steeds opgenomen.

Zijn dochter Paetongtarn leidt nu de partij die hij zelf ooit oprichtte en sloot na de verkiezingen eerder dit jaar een coalitie met twee partijen die aan het leger verbonden zijn. Algemeen werd aangenomen dat Thaksin niet zou zijn teruggekeerd naar Thailand, als hij niet al zicht zou hebben op een sterk verminderde celstraf.

'Loyaal aan de monarchie'

In een persverklaring laat het koninklijk huis weten dat Thaksin "als premier goed werk heeft verricht voor het land en zijn inwoners, en loyaal is aan de monarchie. Hij heeft zijn schuld toegegeven, excuses gemaakt en het vonnis geaccepteerd."

De 74-jarige miljardair Thaksin gebruikte het fortuin dat hij met telecommunicatie had opgebouwd om rond de eeuwwisseling een eigen partij op te richten. In 2001 werd hij tot premier verkozen en in 2005 werd hij herkozen. Thaksin werd gezien als sociale hervormer, maar ook als een politicus die voor verdeeldheid zorgde. Hij werd in 2006 door het leger afgezet, maar heeft altijd een grote achterban gehouden.