NS Publieksprijs terug van weggeweest na stemfraude

De NS Publieksprijs keert terug in een nieuw jasje, meldt de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB). Vorig jaar werd grootschalig stemfraude gepleegd, waarna de uitreiking van de prijs werd geannuleerd. Om herhaling te voorkomen heeft de CPNB, die de publieksprijs organiseert, dit jaar drie maatregelen getroffen.

"De zichtbaarste verandering is het schrappen van de vrije keuze. Mensen kunnen alleen stemmen op de zes boeken die tussen 1 juli 2022 en 30 juni 2023 het best zijn verkocht", vertelt Eveline Aendekerk, directeur CPNB, in een interview aan het literaire vakblad Boekblad.

Ten tweede wordt het reglement scherper toegepast, zegt ze. De prijs stond altijd al alleen open voor fictie en verhalende non-fictie, maar nu komt er een speciaal comité om toe te zien of boeken daadwerkelijk onder dat genre vallen. Tot slot komt er een e-mailverificatie voor stemmers.

Baudet

De stemprocedure werd in 2022 grootschalig gemanipuleerd. Dat kwam aan het licht na berichten dat het mailadres van Tweede Kamerleden werd gebruikt om te stemmen op het boek van Thierry Baudet, Het Coronabedrog.

De CPNB kwam met een oplossing: mensen die op een boek wilden stemmen, kregen eerst een mail waarmee ze hun stem moeten verifiëren. Ondanks die aanpassing, zei het CPNB dat het onmogelijk werd om een geloofwaardige stemming te houden.

"Tijdens het proces hebben we ingegrepen, maar er viel niets te beginnen tegen de zeer geavanceerde protonscripts - een vorm van digitaal stemmen manipuleren - die meteen na het uitbrengen van de stem de koppeling met het mailadres vernietigden", aldus Aendekerk in het interview. "We konden niet achterhalen welke stem echt en welke fake was. En dat zat bij alle boeken".

Verkiezingen

De stemperiode en uitreiking zijn dit jaar vervroegd vanwege de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november, zodat die verkiezingen geen invloed hebben op de Publieksprijs. De nominaties worden op 11 oktober bekendgemaakt, de winnaar op 8 november.

De laatste winnaar van de NS Publieksprijs was Lale Gül met haar boek Ik ga leven.