Illegaal of niet: afvalverwerkers willen lachgascilinders verzamelen in milieustraat

De gemeentelijke inzamelbedrijven willen lachgascilinders apart gaan inzamelen in de milieustraat. De lachgascilinders leveren grote problemen op bij het afval omdat ze kunnen ontploffen bij de afvalverwerking. Het AD schrijft daarover. "De nood is echt heel hoog", zegt Wendy de Wild, directeur van de branchevereniging van gemeentelijke afvalinzamelaars NVRD in het NOS Radio 1 Journaal. "Dat is al maanden zo." Sinds januari van dit jaar valt lachgas onder de Opiumwet. Hierdoor is het voor milieustraten niet toegestaan om de illegale cilinders in te nemen. Maar door die illegaliteit worden de gascilinders in de openbare ruimte achtergelaten of bij het restafval. Volgens De Wild heeft overleg hierover met de landelijke politiek niets opgeleverd. "Eind augustus was onze deadline, dat was gisteren. Nu gaan we het zelf oplossen." De Wild zegt daarbij niet "de illusie" te hebben dat mensen nu weer massaal naar de milieustraat te gaan om hun cilinders te brengen. "We gaan het niet kunnen oplossen. We willen wel een signaal afgeven."

Er is niet nagedacht over welke ellende deze wetgeving ging veroorzaken. Wendy de Wild, voorzitter NVDR, in het NOS Radio 1 Journaal

Vóór de wet zagen de afvalverwerkers de cilinders nauwelijks, zegt De Wild. "Ze werden na gebruik weer teruggebracht naar de leveranciers. Je kreeg dan dertig euro statiegeld terug, dus niemand gooide het weg." Nu zijn het wegwerpverpakkingen geworden, zegt de brancheverenigingvoorzitter. "Het is gigantisch uit de hand gelopen. De aantallen zijn duizelingwekkend." Het zou gaan om jaarlijks ongeveer 250.000 wegwerpcilinders. Een definitieve oplossing voor het probleem heeft De Wild niet, zegt ze. "Wat ons betreft had deze wet nooit ingevoerd moeten worden. Er is niet nagedacht over welke ellende deze wetgeving ging veroorzaken. Dat staan we nu al acht maanden op te lossen en we houden het niet meer vol." Procedure tegen de staat Wat voor juridische gevolgen het inzamelen door de milieustraten kan hebben, weet De Wild niet. "Politiek is het ingewikkeld. Want als je tegen een lachgasgebruiker zegt 'je mag het niet gebruiken, maar als je het toch hebt gedaan wil je het dan netjes inleveren', dan is dat een beetje dubbel." De inzamelbedrijven starten ook een socialmediacampagne om de doelgroep aan te spreken. Daarnaast wordt er gewerkt aan een procedure tegen de staat. Wat voor vorm dit moet gaan krijgen is nog niet duidelijk. "We zijn het aan het onderzoeken en komen er op korte termijn op terug", zegt De Wild.