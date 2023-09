Wolf verjagen met paintballgeweer mag niet van rechter

De provincie Gelderland mag de wolf op De Hoge Veluwe niet verjagen met paintballgeweren. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland geoordeeld.

Eind vorig jaar besloot de provincie het gebruik van verfkogels toe te staan bij wolven die stelselmatig niet-schuw gedrag vertonen op De Hoge Veluwe. Zo zouden wolven weer bang moeten worden voor mensen. De Faunabescherming stapte naar de rechter.

Half juli besloot de voorzieningsrechter dat de gemeente het paintballgeweer nog niet mocht inzetten, tot er een nieuwe rechtszitting plaatsvond.

Beschermd

De wolf heeft een beschermde status; ze mogen niet gevangen, verstoord of gedood worden in het wild. Tegelijkertijd wil de provincie voorkomen dat het dier te tam wordt. Gelderland is bang voor een confrontatie tussen mens en dier.

De Faunabescherming wil dat er andere maatregelen genomen worden als een eetverbod voorbezoekers op De Hoge Veluwe of een gedeeltelijke afsluiting. De provincie en het park vinden die middelen niet haalbaar of ontoereikend, schrijft Omroep Gelderland.