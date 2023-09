Ook Sinner keert in 2024 terug op ABN Amro Open

Jannik Sinner is vastgelegd voor de 51ste editie van het ABN Amro Open, dat van 10 tot en met 18 februari in Ahoy wordt gehouden. De 22-jarige Italiaan is de nummer zes van de wereld en reikte vorig jaar tot de finale in Rotterdam.

Met de komst van Sinner zijn beide finalisten van de vorige editie vastgelegd. Eerder werd al bekend dat de Rus Daniil Medvedev, de huidige nummer drie van de wereld, zijn titel komt verdedigen.

"Jannik is een van de jonge twintigers die momenteel het stokje overnemen om het tennis de komende jaren te gaan domineren", aldus toernooidirecteur Richard Krajicek.

Wildcard als 18-jarige

De Italiaan doet voor de derde keer mee aan het toernooi. Hij maakte in 2020 zijn debuut in Ahoy.

"Jannik Sinner is een van de mooie voorbeelden van ons beleid om Nederlandse en internationale toptalenten de kans te bieden om op het hoogste niveau in actie te komen. De wildcard die we hem als 18-jarige gaven, betaalt zich dubbel en dwars uit", aldus Krajicek.

Sinner en Medvedev zijn momenteel actief op de US Open en zijn op het grandslamtoernooi in New York tot de derde ronde doorgedrongen.

Bekijk hieronder een interview met Jannik Sinner en de samenvatting van de finale van het ABN Amro Open in Rotterdam: