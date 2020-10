Positief geteste Nuis blijft achter in Inzell: 'Hoop niemand te hebben besmet'

Kjeld Nuis testte donderdag positief op het coronavirus - Getty Images

Alle Nederlandse schaatsers zijn op stel en sprong uit Inzell vertrokken. Hun trainingskamp werd donderdag plots afgebroken na de sluiting van de ijsbaan en de positieve coronatest van Kjeld Nuis. De tweevoudig olympisch kampioen werd er zelf misschien nog wel het meest door overvallen. "Het gaat oké met mij. Ik voel mij gewoon niet helemaal honderd procent. Maar echt ziek? Nee, dat niet", vertelt Nuis vanaf zijn hotelkamer in het Zuid-Duitse dorpje. Sinds vorig weekend was vrijwel de gehele Nederlandse schaatselite in Inzell neergestreken om zich voor te bereiden op het nieuwe schaatsseizoen dat eind oktober, mits het coronavirus geen roet in het eten gooit, begint. Iedereen was getest en negatief bevonden op het coronavirus. Zo ook Team Reggeborgh met Nuis in de gelederen. "Vorige week donderdag was er nog niks aan de hand. Ik voelde mij goed. En de test was dus ook goed." Fietstraining in de regen Afgelopen weekend deed Nuis een fietstraining in de regen en daarna merkte hij dat die hem weinig goed had gedaan. "Ik ben een klein beetje verkouden. Niet helemaal fit", zei hij dinsdag tegen zijn fysiotherapeut.

Quote Als dit de klachten zijn en het blijft daarbij, dan maak ik mij zeker geen zorgen. Kjeld Nuis over de seizoensopening

De therapeut liet Nuis opnieuw een test doen, waarop de tweevoudig olympisch kampioen van 2018 zich moest afzonderen van de rest van het team. Zo schrijft ook het protocol van sportkoepel NOC*NSF voor. Vanmorgen kwam het slechte nieuws: positief. "Ik schrok me dood, had nooit verwacht dat dit het zou zijn. Het is dat ik sporter ben en op en top fit moet zijn om te kunnen werken. Als ik op kantoor had gewerkt, dan was ik gewoon gegaan." 'Geen idee hoe ik het opliep' De schaatser wil dan ook graag nog een waarschuwing afgeven. "Laat je bij lichte klachten ook meteen testen. Voor je het weet, besmet je iedereen om je heen." Nuis hield zich de afgelopen dagen strikt aan alle regels die worden voorgeschreven. "Ik was mijn handen. Tank met een handschoen aan. Draag binnen een mondkapje. Hoe ik het toch heb opgelopen? Geen idee." Uiteindelijk werkte hij maar één training af op het ijs van Inzell. Zijn vriendin Joy Beune, die schaatst voor Jumbo-Visma, zag hij sinds het weekend niet meer en zij heeft ook geen klachten.

Kjeld Nuis zit nog in quarantaine op zijn hotelkamer in Inzell - ANP