Hoekstra met ingang van vandaag geen minister meer

Wopke Hoekstra vertrekt met ingang van vandaag als demissionair minister van Buitenlandse Zaken. De CDA'er heeft zijn ontslag ingediend bij de koning.

Hoekstra is kandidaat om naar de Europese Commissie te gaan als commissaris van Klimaat. Hij wil zich de komende tijd op de overstap voorbereiden. Binnenkort is er een hoorzitting in het Europees Parlement over zijn kandidatuur.

Het ministerschap van Buitenlandse Zaken wordt nu eerst waargenomen door de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, Liesje Schreinemacher (VVD). Het is de bedoeling dat binnenkort een nieuwe minister van CDA-huize aantreedt, maar dat kan nog even duren.

Steun van Von der Leyen

Hoekstra werd vorige week door het kabinet voorgedragen als Eurocommissaris. Hij moet de opvolger worden van de vertrokken Frans Timmermans. Die stapte vorige week op, omdat hij lijsttrekker is geworden van de combinatie GroenLinks/PvdA bij de Kamerverkiezingen.

Voorzitter Von der Leyen van de Europese Commissie steunt de kandidatuur van Hoekstra. Die was minister van Buitenlandse Zaken en vicepremier sinds het begin van het kabinet-Rutte IV. In het vorige kabinet was hij minister van Financiën.

Nog eerder werkte hij onder meer voor adviesbureau McKinsey en Shell en zat hij voor het CDA in de Eerste Kamer.