Naast Gerrit Hiemstra ook Piet Paulusma geëerd met stormnaam

Net als weerman Gerrit Hiemstra maakt ook zijn overleden collega Piet Paulusma kans om geëerd te worden met een stormnaam dit seizoen. Het KNMI meldt dat zijn naam een van de zeven Nederlandse inzendingen is op de internationale namenlijst. Bezoekers konden op een open dag van de weerdienst vorig jaar oktober suggesties indienden. De naam van de Friese weerman werd daarbij ook voorgesteld, meldt een woordvoerder. Piet Paulusma was in maart dat jaar op 65-jarige leeftijd overleden. In totaal kreeg het KNMI 160 unieke naamsuggesties. Daarvan hebben naast Piet en Gerrit de lijst gehaald: Babet, Elin, Olga, Henk en Walid.

De Britse en Ierse meteorologisch dienst geven stormen sinds 2015 namen, in 2019 haakte ook het KNMI aan. Door stormen zo herkenbaarder maken wordt het bewustzijn van gevaarlijk weer vergroot. Andere weerdiensten in Europa hanteren een eigen systeem: zo was de zwaarste storm van het seizoen, Poly, toegekend door de Duitse zusterorganisatie, die de namen verkoopt.

Babet was de naam van een bezoeker die schreef dat ze tijdens een storm geboren is, Elin is het kleinkind met een stormachtige karakter dat door een oma werd voorgedragen. Over Olga schreef de bezoeker dat "haar naam bijna nooit voorkomt". Henk werd gekozen als typisch Nederlandse naam, terwijl Walid juist de lijst inclusiever moet maken. "Zo heeft een buitenlandse collega ook Tamiko ingebracht, een Japanse naam." De andere weerdiensten kozen hun namen op verschillende manieren. Zo besloot het Ierse Met Éireann wetenschappers te eren zoals pulsarontdekker Jocelyn Bell Burnel, de Ierse luchtvaartpionier Lilian Bland en Vincent Barry, ontdekker van een medicijn tegen lepra. Het Britse Met Office wilde juist mensen eren die proberen schade door noodweer te voorkomen. Zo is Ciarán gekozen voor de man die in Noord-Ierland overstromingen monitort en heet de vrouw die daarvoor in Schotland verantwoordelijk is Debi. Voor het eerst dit jaar worden er niet om en om mannen- en vrouwennamen gebruikt. De letters Q, U, X, Y en Z ontbreken vanwege internationale meteorologische afspraken.

Alle stormnamen van 2023/2024 - KNMI