'Marokkaanse toeristen doodgeschoten door kustwacht Algerije'

Twee Frans-Marokkaanse toeristen die op vakantie waren in Marokko zijn doodgeschoten door de Algerijnse kustwacht.

Ze zouden afgelopen dinsdag op hun jetski's per ongeluk de Algerijnse wateren zijn binnengevaren waarop de kustwacht het vuur opende. De twee toeristen maakten deel uit van een groep van vier mannen die per jetski waren vertrokken vanuit de Marokkaanse badplaats Saïdia.

Een derde lid van de groep, die ook geraakt werd door een kogel, werd gearresteerd door de kustwacht die patrouilleerde aan de gesloten grens van de twee landen. De schietpartij leidt tot woede in Marokko nadat een video was opgedoken van een levenloos lichaam dat in zee drijft.

Gearresteerde man voorgeleid

De Marokkaanse nieuwssite Le360 meldt dat één man, Mohamed Kissi, als enige terugkeerde naar Marokko. Hij zei dat de groep verdwaald was en geen brandstof meer had.

Vervolgens werden de mannen onderschept door een zwarte Algerijnse rubberboot, zegt hij. Zijn broer Bilal (29) zou vervolgens hebben gesproken met de opvarenden van de boot. Niet lang daarna werd er geschoten, en werden Bilal en vriend Abdelali Mechouer (40) gedood.

Kissi werd uiteindelijk opgepikt door de Marokkaanse politie en teruggebracht naar Saïdia. De door de Algerijnse kustwacht gearresteerde man zou volgens lokale berichten woensdag zijn voorgeleid voor een officier van justitie. Hij zou in voorlopige hechtenis zitten op een politiebureau in Port Say.

Een woordvoerder van de Marokkaanse regering weigerde tegen persbureau AFP commentaar te geven op de schietpartij en zei dat het "een zaak voor de rechterlijke macht" was. Ook Algerije heeft nog niet gereageerd.

Grens gesloten

Bilal Kissi is gisteren begraven in Marokko. Het lichaam van Mechouer (40 jaar) is nog in Algerije, meldt Le360.

Het botert al tientallen jaren niet tussen de twee Noord-Afrikaanse landen. Sinds ze zich losmaakten van Frankrijk (Marokko in 1956 en Algerije in 1962) zijn de betrekkingen verslechterd.

De twee landen delen een grens van bijna 2000 kilometer lang, die sinds de onafhankelijkheid van de Franse koloniale overheersing een bron van spanning is geweest. De grens is sinds 1994 om veiligheidsredenen gesloten nadat islamitische militanten een hotel in de historische Marokkaanse stad Marrakesh hadden aangevallen.