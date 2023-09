Jaar na tranen en twijfels straalt Plak weer bij Oranje: 'Alles is anders nu'

Het WK, waar Nederland vorig jaar in eigen land al in de tweede ronde werd uitgeschakeld, was volgens Plak "best een vernederend toernooi. Ik heb daar een nare bijsmaak aan overgehouden. Het was gewoon echt niet goed wat we hebben laten zien".

In tranen stond Celeste Plak voor de camera. De volleybalster zocht naar woorden en uitte twijfels over haar toekomst bij het Nederlands team. Nog geen jaar later speelt ze de sterren van de hemel bij het EK en staat ze weer zichtbaar te genieten in Oranje. "Alles is anders nu."

De Nederlandse volleybalsters spelen om 20.30 uur in Brussel de halve finale van het EK in Servië. De wedstrijd is bij de NOS te volgen via Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1. Een samenvatting is te zien in het late Journaal om vanaf 23.37 uur op NPO 1.

Daar wilde ze het Nederlands team even vergeten. "Ik heb geprobeerd twee, drie maanden niet aan Oranje te denken, maar dat lukt natuurlijk nooit helemaal. Het zit altijd wel een beetje in je achterhoofd."

"Na dat WK heb ik alles geblokkeerd in mijn hoofd en ben ik lekker naar de andere kant van de wereld gevlogen." Die vlucht had als eindbestemming Japan, waar ze zich weer bij haar club aansloot.

In eerste instantie zou ze de zomer rustig beginnen en de Nations League helemaal aan zich voorbij laten gaan, maar toch was ze tijdens dat toernooi alweer in Oranje te bewonderen. Eerder dan gepland, erkent ze. Na een eerste training stond ze namelijk alweer te popelen om te beginnen.

De 27-jarige diagonaalspeelster wilde vervolgens vooral afwachten. "Ik wilde echt even kijken: wat gaat er gebeuren met de technische staf en de groep en wat wil ikzelf? Zit er nog een vuurtje in mij? Zie ik nog genoeg potentie? Daar was ik benieuwd daar."

Meerdere keren herhaalt de 1,90 meter lange speelster dat het enthousiasme van de hele groep aanstekelijk werkt voor haar. "Twintig minuten voordat de training begint, zijn er al mensen bezig in de zaal. Dat gebeurde in het verleden niet. Iedereen is hongerig om te trainen en beter te worden."

"Ik ben gewoon blij", zijn de duidelijke woorden van een opgetogen Plak. "Het is gewoon hartstikke leuk, het is weer een nieuwe impuls. Ik ben weer dingen aan het bijleren." En daar heeft Plak "heel veel plezier" in. "Het is heel leuk om hard te werken."

"Ik werd altijd van links naar rechts gegooid. Nu heb ik eindelijk vastigheid, duidelijkheid. Ik kan me focussen op één positie en dat brengt rust met zich mee. Dat is ook wel te zien op het veld denk ik, dat ik rustiger ben."

En wat ook bijdraagt aan haar enthousiasme, is dat ze nu ook duidelijkheid heeft over haar positie. Onder Koslowski is ze diagonaalspeelster en wordt ze niet meer, zoals in het verleden, ook nog regelmatig als passer-loper ingezet.

"Het was gewoon nieuw, fris. De staf, de speelsters, iedereen straalt passie uit. Ik dacht meteen: wow, wat is dit? Hier wil ik bij zijn." En zo geschiedde. "Ik heb mijn vakantie ingeleverd om toch bij de groep te kunnen zijn. Dat zegt alles over hoe de sfeer nu is."

En hoeveel beter Nederland dan is geworden, gaan we vanavond (20.30 uur) zien als in de halve finales van het EK wereldkampioen Servië de tegenstander is. Plak, wie broer Fabian net met de mannenploeg begonnen is aan zijn EK, is "heel erg benieuwd" wat dit Oranje, dat de voorgaande rondes slechts één set heeft verloren, in Brussel kan laten zien tegen een topland.

"Tot nu toe waren we op papier altijd beter dan de tegenstander. Dit wordt het eerste team dat ons echt veel tegenstand gaat bieden. Het wordt een heel pittige wedstrijd."

Plak heeft "enorm veel" zin in de wedstrijd en ziet ook mogelijkheden om Servië te verslaan. "Hun spel ligt ons wel. En ik denk dat we deze week nog echt wel een paar stappen kunnen maken. Mocht dat lukken, dan kunnen we wel gaan stunten, denk ik."