Rotterdam start proef om discriminatie bij verdeling woningen te voorkomen

In Rotterdam begint vandaag een proef om discriminatie door verhuurders tegen te gaan. Woningzoekenden kunnen de komende tijd anoniem reageren op 200 particuliere huurwoningen.

Verhuurders zien van geïnteresseerden geen achternaam, geslacht of afkomst staan, maar een code als 'K340', schrijft de regionale omroep Rijnmond.

Voor verhuurders van woningen is het bij wet verboden om huurders te selecteren op afkomst, geslacht, nationaliteit of godsdienst. Toch komt dit in de praktijk vaak voor, zegt de gemeente. "Zo hebben kandidaat-huurders met een niet-Nederlands klinkende naam 23 procent minder kans om uitgenodigd te worden voor een bezichtiging."

"Fundamenteel recht'

Wethouder Chantal Zeegers (D66) vindt dat onacceptabel. "Niemand, maar dan ook niemand mag op basis van diens achtergrond buitengesloten worden op de woningmarkt. Want gelijke kansen op een woning is een fundamenteel recht."

Op de website moeten woningzoekenden een zogeheten 'woonpaspoort' invullen. "Daarin komen benodigde gegevens als je inkomen en de grootte en samenstelling van je huishouden", legt een woordvoerder van de gemeente uit. "De ontwikkelaar kan hier meekijken of je geen valse informatie verstrekt. Daarna kun je helemaal anoniem reageren op een woning."

"De verhuurder nodigt van de lijst geïnteresseerden er een aantal uit voor een bezichtiging. Bijvoorbeeld de eerste vijf die gesorteerd zijn op de beste match. Dan zijn de namen pas zichtbaar", zegt de woordvoerder.

Seintje

Als een huisbaas dan alsnog besluit om iemand niet uit te nodigen, geeft het systeem een seintje, zegt de woordvoerder. "Komt dit vaker voor, dan kan de gemeente een onderzoek instellen en eventueel handhaven."

De woordvoerder erkent dat het zeker geen waterdicht systeem is. "Het is een instrument om de Wet Goed Verhuurderschap zo goed mogelijk uit te voeren", legt ze uit. "Veel verhuurders zeggen dat ze niet willen discrimineren maar dat dat soms onbewust toch gebeurt. Hopelijk helpt dit instrument om het verhuurproces zo objectief en transparant mogelijk te maken."

Volgens de gemeente duurt de proef zes maanden.