Sabalenka heerst met mokerslagen, benauwde zege Jabeur op tiener Nosková

Ook Jessica Pegula hoefde zich niet bovenmatig in te spannen. De Amerikaanse nummer drie van de wereld had slechts een uur en een kwartier nodig om zich te ontdoen van Patricia Tig: 6-3, 6-1.

Burrage is op grandslamniveau voor het eerst actief op een ander toernooi dan Wimbledon. Bij haar drie deelnames in Londen won ze alleen dit jaar een wedstrijd.

Aryna Sabalenka heeft in een vloek en een zucht de derde ronde gehaald op de US Open. De als tweede geplaatste Belarussische, dit jaar winnares op de Australian Open, had geen moeite om zich te ontdoen van de Britse Jodie Burrage (WTA-96): 6-3, 6-2.

Svitolina was voortdurend de mindere in de lange rally's en probeerde na het verlies van de eerste set iets sneller voor de winner te gaan. Dat had succes en na een slopende wedstrijd van bijna drie uur was de winst binnen.

Jabeur door na benauwde zege

Ons Jabeur moest wel flink aan de bak om de derde ronde in New York te bereiken. De nummer vijf van de wereld versloeg de Tsjechische tiener Linda Nosková met 7-6 (7), 4-6, 6-3.

De Tunesische, verliezend finaliste van vorig jaar en de afgelopen twee edities van Wimbledon eveneens de runner-up, had de vorige ontmoeting met Nosková verloren en ook dit keer leek de 18-jarige hardhitter lange tijd de overhand te hebben. Nosková kwam in de derde set op een break voorsprong, maar Jabeur wist het tij nog te keren.

In haar eersterondepartij kreeg Jabeur het af en toe benauwd. "Ook nu voel ik me nog niet honderd procent, maar het hielp wel om in de avond te spelen. Ik hoop dat het herstel zich voortzet."