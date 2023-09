'Chemours probeerde voor miljoenen te schikken in zaak over pfas-schade'

In aanloop naar het oordeel van de rechter kwam het chemiebedrijf met een openingsbod van "een aantal miljoenen" aan de gemeenten. Daarmee wilde het bedrijf de uitspraak van de rechter niet tegenhouden, maar wel de toekomstige schuld afkopen en daarmee het eigen imago verbeteren. De gemeenten zouden in ruil nooit meer een claim mogen indienen voor de schade van PFOA en GenX, beide vormen van pfas.

Dordrecht, Sliedrecht, Papendrecht en Molenlanden stelden Chemours, vroeger onderdeel van DuPont, in 2018 aansprakelijk voor de pfas-schade in hun gemeenten. De inhoudelijke behandeling van de civiele zaak vond dit voorjaar plaats, de uitspraak volgt nog.

Chemiebedrijf Chemours in Dordrecht heeft geprobeerd om voor enkele miljoenen euro's te schikken in een zaak waarin gemeenten het bedrijf verantwoordelijk houden voor pfas-schade. Dat meldt onderzoeksprogramma Zembla op basis van geheime notulen van een raadsvergadering in de gemeente Dordrecht.

De stoffen zijn geliefd in de industrie omdat ze hittebestendig en vocht-, vet- en vuilafstotend zijn. Ze worden gebruikt in producten als pannen, waterafstotende kleding, blusschuim en cosmetica. De stoffen zijn slecht voor het milieu, nauwelijks afbreekbaar en schadelijk voor het afweersysteem. Een aantal types zijn bij langdurige blootstelling kankerverwekkend.

Pfas is een verzamelnaam voor duizenden chemische stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen. De afkorting pfas staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. Er zijn ongeveer 5000 verschillende soorten pfas. De bekendste voorbeelden zijn GenX, PFOA en PFOS.

In het stadhuis in Dordrecht vindt vandaag een openbare hoorzitting plaats, waar omwonenden zich kunnen uitspreken over de uitstoot van schadelijke stoffen en de gevolgen voor hun gezondheid. Ook de directie van Chemours komt aan het woord, net als onder anderen wethouders en de GGD.

De hoorzitting is bedoeld om de Statenleden van de Commissie Klimaat, Natuur en Milieu te informeren over alles wat er speelt rondom Chemours. De fabriek is al jaren in opspraak omdat omwonenden zeggen dat hun gezondheid ernstig gevaar loopt door de uitstoot en lozing van gevaarlijke stoffen.

De officiële aanleiding voor de hoorzitting is een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat dit voorjaar verscheen. Daaruit bleek dat de bescherming van burgers tegen vervuiling in de buurt van fabrieken als Chemours, Tata of een asfaltcentrale altijd ondergeschikt is geweest aan economische belangen van de bedrijven.