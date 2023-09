Wekdienst 1/9: BBB onthult premierkandidaat • Rechtszaak bedreiging kinderboekenschrijver

Eerst het weer: vandaag begint de dag overwegend bewolkt en vooral in het zuiden trekt en gebied met regen over. Gedurende de middag trekt de regen weg en komen verspreid enkele buien voor. Het wordt 18 tot maximaal 20 graden

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En hier zie je waar wordt gewerkt aan het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Caroline van der Plas maakt bekend wie ze naar voren schuift als premierskandidaat voor de BoerBurgerBeweging (BBB), mocht de partij bij de Tweede Kamerverkiezingen in november de grootste worden. Van der Plas liet zelf al weten dat zij het ambt niet ziet zitten.

Drie mannen en twee vrouwen staan terecht vanwege bedreiging en belediging van schrijver Pim Lammers. Lammers legde in februari zijn opdracht voor de Kinderboekenweek neer omdat hij doodsbedreigingen had ontvangen.

De provincie Zuid-Holland houdt een hoorzitting over Chemours, de chemische fabriek in Dordrecht die vanwege PFAS-uitstoot onder vuur ligt. In Dordrecht komen onder meer omwonenden, wethouders van omliggende gemeenten, de milieudienst en de directie van Chemours aan het woord.

Langs de kades van de Maas in Rotterdam begint de 46e editie van de Wereldhavendagen, die tot zondag duren. Het jaarlijkse evenement trekt honderdduizenden bezoekers naar de stad.

Wat heb je gemist?

Het aandeel vrouwelijke commissarissen en bestuurders is afgelopen jaar vrijwel gelijk gebleven. Dat blijkt uit de nieuwste editie van de jaarlijkse Female Board Index. In het rapport zijn cijfers opgenomen over het aantal vrouwen aan de top bij Nederlandse beursgenoteerde bedrijven en organisaties.

Het aantal vrouwelijke bestuurders bij beursgenoteerde ondernemingen bleef rond de 15 procent steken. "Dat is nog ver van een evenwichtige verdeling", constateert het rapport. Het aantal vrouwelijke commissarissen groeide in een jaar tijd amper: van 38 procent in 2022 naar 39 procent dit jaar.

Hoogleraar corporate governance Mijntje Lückerath van de TIAS School for Business and Society is over het algemeen te spreken over het aandeel vrouwelijke commissarissen in Nederland, maar constateert dat het aantal vrouwelijke bestuurders achterblijft op het wettelijke streefpercentage van 30 procent.

Ander nieuws uit de nacht:

Proud Boys-leden krijgen hoge straffen voor rol in Capitool-bestorming: Joseph Biggs moet 17 jaar de cel in, Zachary Rehl 15 jaar. De straf van Biggs is de een-na-hoogste die tot nu toe is opgelegd in rechtszaken over de bestorming.

Republikeinse leider McConnell mag van arts werk hervatten na 'bevriezing': Het is voor de Republikeinen belangrijk dat de 81-jarige McConnell gezond is: zijn afwezigheid betekent dat zij een stem minder hebben in de Senaat.

Agenten en cipiers gegijzeld bij gevangenisopstand in Ecuador: Ook gingen er op meerdere plekken in het land woensdag autobommen af, waaronder twee in hoofdstad Quito.

En dan nog even dit:

Henri Lenferink (66) droeg sinds 2003 de ambtsketen van Leiden. Vandaag stopt hij, na twintig jaar, als burgemeester van de Sleutelstad. De bewoners van Leiden gaan hem missen, zeggen ze.