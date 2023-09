Ook Van de Zandschulp verliest, alle Nederlanders klaar bij US Open

Botic van de Zandschulp is er niet in geslaagd de derde ronde van de US Open te bereiken. Hij verloor in vier sets van Dan Evans, de als 26ste geplaatste Brit die met 1-6, 6-1, 6-3, 6-3 zegevierde.

Na de uitschakeling van Tallon Griekspoor en Arantxa Rus in de eerste ronde van het laatste grandslamtoernooi van het jaar zijn daarmee alle Nederlanders klaar in het enkelspel in New York.

Van de Zandschulp, de nummer 65 van de wereld, ging goed van start en brak zijn opponent in de eerste set twee keer. In de tweede set waren de rollen echter omgedraaid.

Veel onnodige fouten

Uiteindelijk deden het gebrek aan wedstrijdritme en veel onnodige fouten de 27-jarige Van de Zandschulp, die net hersteld is van blessures aan zijn voet en zijn enkel, de das om. Zo kreeg hij bij 2-4 in de vierde set de kans om de break achterstand weg te werken, maar miste hij een ogenschijnlijk eenvoudige volley.

Vorig jaar verloor de Nederlander, die tegen Evans 34 winners noteerde maar ook 38 onnodige fouten, eveneens in de tweede ronde van de US Open. Een jaar eerder maakte hij naam door bij zijn debuut in New York de kwartfinales te halen. Daarin verloor hij van Daniil Medvedev, die het toernooi vervolgens op zijn naam zou schrijven.

Van de Zandschulp gaat zich nu voorbereiden op de groepsfase van de Daviscup Finals, waarin Nederland het half september in de Kroatische stad Split opneemt tegen Kroatië, Finland en de Verenigde Staten.

Alcaraz heeft het eventjes lastig

Carlos Alcaraz wist zich ondanks een lastige derde set vlotjes te ontdoen van de Zuid-Afrikaan Lloyd Harris. De titelverdediger was na 2,5 uur klaar: 6-3, 6-1, 7-6 (4).