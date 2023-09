Agenten en cipiers gegijzeld bij gevangenisopstand in Ecuador

Een onbekend aantal gevangenisbewaarders en agenten wordt sinds woensdag gegijzeld in meerdere gevangenissen in Ecuador. Ook gingen er op meerdere plekken in het land woensdag autobommen af, waaronder twee in hoofdstad Quito.

Volgens de krant La Hora hebben de gevangenisopstanden en de autobommen te maken met de verplaatsing van gevangenen en de inspecties die de afgelopen weken werden uitgevoerd in meerdere gevangenissen.

Doel van deze invallen is het ontwapenen van de bendes in de gevangenissen. Bij de invallen werden onder meer geweren, granaten, granaatwerpers, explosieven en kogels gevonden. Sinds 2020 werden meer dan 400 gevangenen vermoord in Ecuador, voornamelijk door bendeoorlogen.

Opstand

Onder meer in de gevangenis van de stad Cuenca worden cipiers gegijzeld, maar ook in twee andere gevangenissen is mogelijk nog een opstand gaande. Alle drie deze gevangenissen worden naar verluidt gecontroleerd door de criminele bende Los Lobos.

Deze bende is mogelijk ook verantwoordelijk voor de moord op presidentskandidaat Fernando Villavicencio in augustus. In de buurt van de gevangenis in Cuenca zijn volgens La Hora 400 soldaten en 200 politieagenten aanwezig die mogelijk de gevangenis gaan betreden.

Gevangenisopstanden komen vaker voor in het land, dat gebukt gaat onder zware criminaliteit. In vijf jaar tijd vervijfvoudigde het aantal moorden in het land, dat een nieuw knooppunt in de cocaïnesmokkel is geworden.