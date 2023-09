Republikeinse leider McConnell mag van arts werk hervatten na 'bevriezing'

Het is voor de Republikeinen belangrijk dat de 81-jarige McConnell gezond is: zijn afwezigheid betekent dat zij een stem minder hebben in de Senaat. De afgelopen maanden wordt vaker gespeculeerd over de gezondheid van de leider. Hij was in maart dit jaar afwezig in de Senaat nadat hij was gevallen. Daarbij liep hij een hersenschudding en een gebroken rib op. In april keerde hij na zes weken weer terug.

De Republikeinse fractievoorzitter in de Amerikaanse Senaat Mitch McConnell viel voor de tweede keer in een paar weken tijd stil na een vraag van een journalist. McConnell staarde zeker een halve minuut lang voor zich uit. - NOS

De arts die McConnell onderzocht, zegt dat hij al zijn verplichtingen weer kan oppakken. "Het is niet ongewoon dat een licht gevoel in het hoofd optreedt bij het herstel van een hersenschudding. En dat kan ook voorkomen vanwege uitdroging", schrijft de dokter.

McConnell is al zestien jaar de leider van de Republikeinen. Daarmee is hij de langstzittende partijleider in de geschiedenis van de Amerikaanse Senaat. Er is in de Verenigde Staten geen maximumleeftijd voor politici, waardoor er veel prominente figuren op leeftijd zijn. Zo is president Biden 80.

In de Senaat is de gemiddelde leeftijd 64 jaar. De oudste senator is de Democraat Dianne Feinstein, die 90 jaar is. Net als McConnell kampt zij met gezondheidsproblemen. Zo was zij dit jaar maanden afwezig vanwege onder meer een hersenontsteking, waardoor haar stem verloren ging in de Senaat. Andere senatoren op leeftijd zijn onder anderen de Republikein Chuck Grassley (89) en Democraat Bernie Sanders (81).