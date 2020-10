Geen zorgen Verstappen over exit Honda: 'Als ik maar geen Fred Flintstone word'

"We gaan nog ruim een jaar samen door en daarna zien we wel. Het is wat het is. Ik heb en hou vertrouwen in dit project", aldus Verstappen.

Maar veel belangrijker is de vraag of de net 23-jarige Verstappen volgend seizoen überhaupt nog kans maakt op zijn eerste titel. Het aanstaande vertrek van motorleverancier Honda uit de Formule 1 levert hoofdbrekens op, maar de coureur van Red Bull focust zich nu vooral op de resterende zeven grands prix van dit seizoen en op 2021.

De droom van Red Bull-topadviseur en Max Verstappen-ontdekker Helmut Marko ligt in duigen. Het is door de aanhoudende dominantie van rivaal Mercedes wel zeker dat Verstappen niet de jongste Formule 1-wereldkampioen ooit wordt. De eretitel blijft daardoor in handen van Sebastian Vettel, die in 2010, 134 dagen na zijn 23ste verjaardag, de titel greep.

De coronapandemie en de economische neergang hebben een belangrijke rol gespeeld, zegt Verstappen. "Als je ziet hoe dit jaar verloopt, is het een vrij logisch besluit. De situatie in de wereld is heel anders dan een half jaar geleden. Dat heeft natuurlijk niet geholpen, maar ik kan er niks aan veranderen. Ik vind het ook niet lastig te verwerken. Dit soort dingen kunnen gebeuren."

Voor het eerst sinds de aankondiging dat Honda de Formule 1 eind 2021 de rug toekeert, reageert Verstappen in het openbaar op de scheiding. "Het is zonde, maar het is niet aan mij om de Honda-top op andere ideeën te brengen. Ik moet het respecteren en proberen te begrijpen," zegt hij op de Nürburgring, waar de elfde grand prix van dit seizoen plaatsvindt.

Op korte termijn zal er weinig veranderen, verwacht Verstappen. "We blijven doorgaan op deze voet. Het zijn geweldige mensen om mee te werken. Volgend seizoen krijgen we nog een nieuwe Honda-krachtbron. Daar kan ik niet over in details treden, maar het wordt een sterkere motor. Een mooie stap vooruit, hoewel de concurrentie natuurlijk ook niet stilstaat. We gaan pushen tot de laatste race en proberen de samenwerking in stijl af te ronden."

Verstappen blijft

Terwijl Honda dus eind 2021 afscheid neemt van Red Bull Racing, zit Verstappen nog tot en met 2023 vast aan de renstal. Teambaas Christian Horner ontkent dat de Nederlander een ontbindingsclausule in zijn contract heeft die samenhangt met het vertrek van de motorleverancier. Verstappen wil er zelf weinig over kwijt. "Ik richt me op de resterende races en op 2021. De rest is nog zo ver weg. Het heeft geen zin daar nu over na te denken. Er zijn zoveel vraagtekens."

Ondanks die vraagtekens maakt Verstappen zich in het geheel niet druk over zijn toekomst in de koningsklasse. "Vanaf 2022 wordt alles sowieso anders", verwijst hij naar de reglementswijziging die de status quo in de sport beoogt te veranderen en de spanning te vergroten.

"Ik ben niet bezorgd. We hebben nog anderhalf jaar om een andere motor in de auto te bouwen. De ervaring leert dat dit team daar best goed in is."