Proud Boys-leden krijgen hoge straffen voor rol in Capitool-bestorming

Twee prominente leden van de extreemrechtse organisatie Proud Boys hebben lange gevangenisstraffen opgelegd gekregen voor hun rol in de Capitoolbestorming. Joseph Biggs moet 17 jaar de cel in, Zachary Rehl 15 jaar. Zij kregen de straf beiden voor seditious conspiracy, oftewel 'opruiende samenzwering'.

De straf van Biggs is de een-na-hoogste die tot nu toe is opgelegd in rechtszaken over de bestorming. Oprichter van de extreemrechtse organisatie Oath Keepers Stewart Rhodes kreeg in mei een gevangenisstraf van 18 jaar opgelegd.

Rehl spoot onder meer een bijtende stof naar politieagenten bij het Capitool tijdens de bestorming. Biggs speelde ook een prominente rol. Beiden betuigden spijt. Biggs beweerde te zijn "verleid door de groep die aanwezig was" bij het Capitool.

Lagere straffen dan geëist

De straffen zijn fors lager dan de 33 jaar en 30 jaar die de aanklagers hadden geëist. Rechter Timothy Kelly zei bij het oplezen van de straffen dat hij geenszins het geweld van de bestorming wilde bagatelliseren. Maar volgens hem zou het opleggen van de allerhoogste straf ervoor zorgen dat die dan zijn waarde zou verliezen in zaken met nog meer slachtoffers.

Twee andere prominente Proud Boys-leden, Ethan Nordean en Dominic Pezzola, krijgen vrijdag hun straf te horen. Het openbaar ministerie eist voor hen straffen van respectievelijk 27 jaar en 20 jaar.

De voormalige leider van de nationale tak van de Proud Boys Enrique Tarrio moet 5 september voor de rechter verschijnen. Tegen hem wordt 33 jaar geëist. Tarrio was niet aanwezig tijdens de bestorming, maar gaf op afstand wel aanwijzingen aan onder anderen Biggs.

1100 arrestaties

Het Capitool werd twee jaar geleden bestormd door aanhangers van Donald Trump die het oneens waren met de verkiezingsuitslag. Zij hoopten daarmee te voorkomen dat het Congres officieel de verkiezingswinst van Joe Biden zou vastleggen. Door de bestorming kwamen vijf mensen om het leven en raakten 140 politieagenten gewond

Meer dan 1100 mensen zijn gearresteerd na de bestorming. Van hen hebben meer dan zeshonderd schuld bekend. Ruim honderd mensen kregen tot nu toe een straf opgelegd.