Goud voor Nederlandse vrouwen op 4x100 meter bij Diamond League in Zürich

Tasa Jiya, Jamile Samuel, Lisanne de Witte en Eveline Saalberg hebben bij de Diamond League-meeting in het Zwitserse Zürich de gouden medaille behaald op de 4x100 meter estafette. De Nederlandse loopsters waren met een tijd van 42,86 seconden acht honderdsten sneller dan Zwitserland. Australië eindigde als derde op ruim drie tienden.

Eerder op de dag haalden De Witte en Saalberg individueel al de finale op de 400 meter. Daarin eindigden ze respectievelijk als vierde en zesde.

Niels Laros, die eerder deze maand in Boedapest knap als tiende eindigde op de WK, liet zich opnieuw zien op de 1.500 meter. De Brabander eindigde na een sterke eindsprint als zesde in de wedstrijd van de Diamond League in Zürich. Hij bleef met 3.31,63 net boven zijn Nederlands record van 3.31,25. De Amerikaan Yared Nuguse pakte de zege met een tijd van 3.30,49.

Meer finaleplaatsen

Liemarvin Bonevacia eindige als vijfde op de 400 meter voor mannen. Bij de 100 meter voor vrouwen haalden N'Ketia Seedo en Marije van Hunenstijn de finale, waarin ze als vierde en zevende eindigden.