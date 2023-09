AZ verspeelt voorsprong, maar bereikt na penalty's toch groepsfase Conference League

Een paar minuten later had het al 0-2 kunnen staan. Eerst werd een doelpunt van Vangelis Pavlidis afgekeurd, omdat de Griek een overtreding had gemaakt. Vervolgens raakte Ruben van Bommel de bovenkant van de lat.

Sven Mijnans zette rand zestien goed door, waardoor de bal bij Lahdo belandde. De 20-jarige aanvaller, vorig seizoen goed voor twee doelpunten in 25 eredivisieduels, haalde onverbiddelijk uit en zag zijn harde schuiver achter de Noorse keeper Mathias Dyngeland belanden: 0-1. Lahdo had de voorkeur gekregen boven de Deen Jens Odgaard, voor wie hij tegen RKC (1-3) na rust inviel.

Aanvankelijk leek het er helemaal niet op, dat het nog zo spannend zou worden in de return van de play-offs in de Noorse stad Bergen. AZ, nog zonder de geblesseerde aanvoerder Jordy Clasie , nam het initiatief en dat betaalde zich al snel uit. Waar de Alkmaarders een week geleden vergeefs op een voorspong hadden gejaagd en nog laat 1-1 wisten te maken, sloegen ze nu al in de twaalfde minuut als eerste toe.

Al heel snel in de tweede helft was de marge weer twee treffers groot. Uitblinker Lahdo brak uit op rechts. Zijn voorzet ging nog aan Pavlidis voorbij, maar Van Bommel schoof beheerst binnen voor 1-3.

Het wachten was daarna op meer Alkmaarse doelpunten. Pavlidis werd in de 62ste minuut weggestuurd de diepte in, maar liet zich eenvoudig van de bal aflopen door een Noorse verdediger. Prompt viel de goal aan de andere kant. Een onnodige overtreding van Møller Wolfe bezorgde Brann een vrije trap die door invaller Joachim Soltvedt op knappe wijze langs de AZ-muur werd geschoten: 2-3.

Het Noorse doelpunt leidde tot een hectische slotfase waarin AZ steeds vaker de kluts kwijtraakte en tegen geel (Møller Wolfe, Lahdo en Ryan) aanliep. De Alkmaarders riepen het onheil over zichzelf af. De ingevallen verdediger Japhet Sery Larsen kopte een corner binnen, profiterend van een weifeling bij AZ-doelman Matthew Ryan.

Opnieuw beginnen

De 3-3 in de 83ste minuut zorgde ervoor dat score over twee duels (4-4) weer in evenwicht was. AZ kon weer opnieuw beginnen. De grootste kans in de eerste verlenging was voor Brann, maar Ulrik Mathisen mikte een halve meter naast het doel van Ryan.

Mijnans vond in het begin van de tweede verlenging Dyngeland op zijn weg, invaller Ernest Poku knalde in het zijnet. In de laatste minuut verdween Myhre nog van het veld met rood na ingrijpen van de VAR voor een harde overtreding op Mees de Wit.

En dus kwam het aan op strafschoppen. Die nam AZ net iets beter.