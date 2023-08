Eigen storm voor vertrekkend weerman Gerrit Hiemstra

Er wordt een storm vernoemd naar Gerrit Hiemstra. Het is een eerbetoon aan de vertrekkende weerman van de NOS.

Rob Trip bracht het nieuws in het NOS Achtuurjournaal naar buiten. "Achter mij staat de man die u het weer gaat brengen", zei hij terwijl hij naar Hiemstra wees. "Maar ook de man aan wie wij verteld hebben dat het KNMI morgen bekend gaat maken dat er een storm naar hem vernoemd gaat worden", zei Trip.

De namen worden in Europees verband aan stormen toegekend op alfabetische volgorde. "Als de G aan de beurt is, dan wordt het storm Gerrit, vanwege het naderende vertrek. Een cadeautje van ons en van het KNMI."

Het idee kwam van Journaalpresentator Simone Weimans die Hiemstra in juli tijdens storm Poly hoorde zeggen dat hij het grappig zou vinden om een stormnaam te hebben. Weimans schakelde weervrouw Willemijn Hoebert in die ermee naar het KNMI ging.

Gesuggereerd door bezoekers

"Ik heb het KNMI gemaild en gevraagd of we dat als presentatoren als afscheidscadeau zouden kunnen geven. Ze reageerden meteen heel enthousiast." Volgens een woordvoerder van het KNMI werd de naam van Gerrit ook al veelvuldig gesuggereerd door bezoekers van een open dag die het weerinstituut onlangs hield.

De namen van de Europese stormen worden samen met de Ierse en de Britse weerdienst bepaald. "Het gaat op alfabetische volgorde en in september beginnen we weer bij de A. Dus het hangt van het aantal stormen af wanneer Gerrit aan de beurt is."

Er ingeluisd

Eigenlijk zou het nieuws pas morgen bekend worden, maar omdat de Britten en Ieren vannacht al de nieuwe stormnamen bekendmaken was de weerploeg bang dat het al zou uitlekken. "Daarom moest Gerrit het vandaag horen", zegt Hoebert.

"Maar hij had vandaag eigenlijk geen dienst, dus hebben we hem er ingeluisd. Hij kreeg te horen dat ik vandaag niet kon werken en dat er geen andere vervanger was. Toen is hij morrend akkoord gegaan om naar de redactie te komen."

Hiemstra was "heel erg verrast toen hij na zijn weerpraatje op de radio werd opgewacht door de ploeg en het nieuws te horen kreeg." Hoebert denkt dat Hiemstra nog wel een tijdje op zijn cadeau moet wachten. "Ik verwacht storm Gerrit niet voor de kerstvakantie."

Broeikasgassen

De 62-jarige Hiemstra begon in december 1998 bij de NOS, eerst als invaller en later als vaste kracht op freelancebasis. Sindsdien bracht hij gemiddeld twee dagen per week de weersverwachting op radio en televisie en leverde hij geregeld bijdrages voor NOS.nl en de NOS-app.

Hiemstra vertrekt in september. Daarna wil hij zich met een nieuw bedrijf gaan richten op het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen.