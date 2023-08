Werknemers uit Azië populair in anti-migratielanden Polen en Hongarije

In het licht van het huidige migratiedebat in de Europese Unie is de situatie in Plock opmerkelijk. Juist in Polen, dat zich fel verzet tegen EU-plannen voor gezamenlijke opvang van asielzoekers, zijn Aziatische arbeidsmigranten op dit moment zeer gewild.

Hij wijst naar de omliggende boerenvelden die nu vol staan met containerwoningen: goedkope huisvesting voor de arbeidsmigranten die werken aan de bouw van de nieuwe chemische fabriek in Plock. Daarvoor zijn bijvoorbeeld veel lassers en installateurs nodig, zegt Zgorzelski. "Maar die kun je in Polen amper nog vinden."

Beide landen kampen met een groot tekort aan arbeidskrachten. In het geval van Hongarije wordt dat geschat op ruim 300.000, in Polen loopt het tekort de komende tien jaar mogelijk zelfs op tot 2 miljoen.

Veel jonge, hoogopgeleide Hongaren trekken weg uit het 'onliberale' Hongarije, zoals Orbán zijn land trots omschrijft. Een andere oorzaak van de leegloop is het lage inkomenspeil. Transportbedrijven kunnen zowel in Polen als Hongarije niet genoeg chauffeurs vinden; Poolse en Hongaarse chauffeurs werken liever tegen een hoger salaris in West-Europa.

Vrachtwagenchauffeurs uit India

In Hongarije vliegen bedrijven nu vrouwen uit India in om hen op te leiden tot vrachtwagenchauffeur. "Wij hebben ze heel hard nodig", zegt instructeur József Koroknai van rijschool Füredi in de Hongaarse stad Kecskemét. De rijschool is ingehuurd door de Hongaarse vestiging van het Deense transportbedrijf Baton dat in de komende vijf jaar in totaal nog 800 vrouwen in India wil werven. "Wij geven deze vrouwen uit India een duwtje in de rug zodat ze betere kansen voor zichzelf kunnen creëren", zegt de eigenaar van Baton.

Onder een tweejarig contract kunnen de Indiase vrouwen rekenen op een maandsalaris van 1800 euro. "Ik hoop dat meer vrouwen mijn voorbeeld zullen volgen", zegt Ayisha Kammer uit India, die nu drie maanden in Hongarije is. "Over een paar weken heb ik mijn examen en kan ik in Europa gaan rijden."