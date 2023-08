'Voorspelbaar, slordig en traag' Ajax ondanks verlies naar groepsfase Europa League

Een inspiratieloos Ajax heeft de groepsfase van de Europa League bereikt. Na de 4-1 zege vorige week in Bulgarije verloren de Amsterdammers in eigen huis met 1-0.

Ajax drong vanaf de aftrap gelijk aan en gaf Loedogorets weinig kans om van de eigen helft af te komen. Tot grote kansen leidde dat niet voor de Amsterdammers. Kenneth Taylor was een afstandsschot nog het gevaarlijkst, maar zijn poging ging net naast.

In een verder saaie eerste helft kwamen de Bulgaren halverwege meer aan voetballen toe, met name doordat het tempo bij Ajax laag lag. Loedogorets wist daar niet van te profiteren en testte doelman Jay Gorter amper.

Kansen en doelpunt voor Loedogorets

Ook na rust moesten de supporters in de uitverkochte Johan Cruijff Arena lang wachten op spektakel. Het was Loedogorets dat na een uur spelen de score opende. Matiás Tissera kon na de rebound binnentikken nadat Gorter zijn eerste inzet nog had gekeerd.

Het tegendoelpunt zorgde er niet voor dat Ajax beter ging spelen en kansen ging creëren. Integendeel, de Bulgaren waren dichter bij de 2-0 dan Ajax bij de 1-1. Aanvoerder Steven Bergwijn moest ook nog eens het veld verlaten met een ogenschijnlijke knieblessure nadat hij zich leek te verstappen.

Hoewel Loedogorets de bal had en het bepaalde in de slotfase kwam het behalen van de groepsfase nooit echt in gevaar voor de Amsterdammers.

'Niks positiefs gezien'

Trainer Maurice Steijn zocht na afloop niet naar excuses. "Ik heb eigenlijk niets positiefs gezien", zei hij. "Het was echt heel en heel matig."

"Het verschil met vorige week was heel groot. Ik heb daar geen verklaring voor. Was het gemakzucht vanwege die ruime zege van vorige week? We wisselden niet snel van kant. Het was voorspelbaar, slordig en traag", aldus Steijn.