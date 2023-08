Amsterdam doet extra bodemonderzoek op plek Bijlmerramp

De gemeente Amsterdam gaat extra bodemonderzoek doen op de plek van de Bijlmerramp. Er wordt onderzocht hoeveel pfos (een pfas-soort) in de grond zit. Volgens de GGD is er geen direct gevaar voor mensen. Aanleiding voor het onderzoek zijn de bluswerkzaamheden na de vliegtuigcrash in 1992. Pfos werd vroeger gebruikt in blusschuim en de stof is met het blussen in de grond gekomen, meldt de gemeente. Sinds 2009 is pfos in Nederland verboden. In 2017 werd ook al vastgesteld dat er in de omgeving van de Bijlmerramp pfos in de bodem zit. In mei heeft de gemeente Amsterdam strengere regels gesteld over hoeveel pfos er in de grond mag zitten. De situatie is nu daarom anders, zegt een woordvoerder tegen AT5. Onderzoek op de plek van de ramp wordt er al langer gedaan, aldus de woordvoerder.

Wat is pfas? Pfas is een verzamelnaam voor duizenden chemische stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen. De afkorting pfas staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. Er zijn ongeveer 5000 verschillende soorten. De bekendste voorbeelden zijn GenX, pfoa en pfos. Ze worden gebruikt bij het maken van bijvoorbeeld waterafstotende kleding en koekenpannen, maar zijn slecht voor het milieu, nauwelijks afbreekbaar en tasten het immuunsysteem aan. Een aantal types kan bij langdurige blootstelling kankerverwekkend zijn. Pfas is in grote delen van Nederland in de bodem te vinden. In de meeste gevallen gaat het om hele lage concentraties maar op bepaalde plekken zijn de concentraties relatief hoog, bijvoorbeeld om het gebied rond chemiebedrijf Chemours.

Een onafhankelijk onderzoeksbureau onderzoekt in september of er te veel pfos in de grond rond de rampplek zit. "We willen nu precies weten hoeveel pfos er daar in de grond zit. Daarna kijken we of we maatregelen moeten nemen", zegt de gemeente. De GGD zegt dat er geen direct gevaar voor mensen is omdat de pfos in de grond zit waardoor je er niet snel mee in aanraking komt. "Toch willen wij overal in de stad zo min mogelijk pfos in de grond. Daarom doen we extra onderzoek", aldus de gemeente. Omwonenden worden met een brief op de hoogte gebracht. Voor volgende week heeft de gemeente een informatieavond georganiseerd. Verder worden de komende weken bewonersbijeenkomsten georganiseerd. In december volgt een bijeenkomst over de uitslag van het onderzoek, meldt NH Nieuws. Dan wordt ook bekendgemaakt welke maatregelen er nodig zijn.