Twente kan niet stunten tegen Fenerbahçe, Europees avontuur ten einde

FC Twente heeft niet kunnen stunten in de return van de Conference League play-offs tegen Fenerbahçe. Na de 5-1 nederlaag in Istanbul was een wonder nodig, maar dat bleef uit in een opgefokt duel in de Grolsch Veste.

Waar de thuisploeg meerdere kansen kreeg, benutte Fenerbahçe een penalty. 0-1 was dan ook de eindstand, in een duel dat met name in de eerste helft ontsierd werd door veel incidenten.