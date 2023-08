Wiegman UEFA-coach van het jaar, draagt prijs op aan Spaans vrouwenteam

Sarina Wiegman is uitgeroepen tot Europees coach van het jaar bij de vrouwen. Dat werd bekendgemaakt op het gala van de UEFA, waar ook de loting voor de groepsfase van de Champions League werd verricht.

Na het ontvangen van de prijs ging Wiegman in op de situatie rond de Spaanse bondsvoorzitter Luis Rubiales, die na de gewonnen WK-finale door Spanje een kus op de mond gaf aan Jennifer Hermoso.

"Er is nog steeds een lange weg te gaan in het voetbal, en in de samenleving. Ik draag deze prijs op aan het Spaanse team, dat fantastisch speelde en waar iedereen van genoot."

Verloren WK-finale

Afgelopen zomer verloor Wiegman met het Engelse nationale team de finale van het wereldkampioenschap met 1-0 van Spanje. Vier jaar geleden bereikte ze met Oranje ook de WK-finale.

Wel won Wiegman in juni de eerste editie van de Women's Finalissima, de wedstrijd tussen de winnaar van het EK (Engeland) en het Zuid-Amerikaans kampioenschap (Brazilië).

Aitana Bonmatí, speelster van FC Barcelona en het Spaanse elftal, werd ook gehuldigd. Zij reageerde op de woorden van Wiegman: "Ik wil Sarina danken voor haar woorden. We hebben het WK gewonnen, maar er wordt weinig over gesproken. We kunnen niet toestaan dat in een arbeidsrelatie sprake is van machtsmisbruik en gebrek aan respect. Aan alle vrouwen die 't overkomt: we staan achter jullie."