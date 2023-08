Feyenoord 'niet in CL voor mooie stadions', PSV ziet kans op overwintering

"Een moeilijke groep, maar dat wisten we van tevoren". Het zijn de woorden van Feyenoord-aanvoerder Gernot Trauner nadat hij zag dat Feyenoord het in de groepsfase mag opnemen tegen Atlético Madrid, Lazio en Celtic.

"De Champions League is van een ander niveau en ik denk dat wij niet de favoriet zijn in deze groep", erkent Trauner. "Veel van onze spelers hebben nog nooit in de Champions League gespeeld, maar we hebben vorig jaar laten zien dat we van Lazio kunnen winnen (1-0 zege in de Europa League, red.). Ik denk dat we vooral thuis kans maken om van iedereen te winnen."

Trauner ziet dat het ook een mooie loting is voor de fans van Feyenoord. "Het zijn drie erg leuke tegenstanders, waar met name bij Celtic een geweldige sfeer zal zijn. Maar we komen niet om mooie stadions te zien, we willen meedoen."