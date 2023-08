Belastingdienst gaat bij 35.000 ondernemers coronaschuld invorderen

De Belastingdienst gaat vanaf morgen bij 35.000 ondernemers over tot het invorderen van de belastingschuld die ze tijdens de coronacrisis hebben opgelopen. Deze groep kan uiteindelijk te maken krijgen met een deurwaarder.

Dat schrijft demissionair staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) in een brief aan de Tweede Kamer. In september worden nog meer invorderingsbrieven verstuurd aan ondernemers met structurele betalingsachterstanden.

Coronaschuld

Sinds de start van de coronacrisis in maart 2020 hebben ongeveer 400.000 ondernemers belastinguitstel gekregen voor een totaalbedrag van 47 miljard euro. Deze tegemoetkoming werd in het leven geroepen om bedrijven tijdens de coronacrisis te ondersteunen.

Zij moesten in oktober 2022 beginnen met terugbetalen van hun schuld en kregen vijf jaar de tijd om deze af te lossen. Bij de start van de terugbetalingsregeling stond er nog een belastingschuld van 19,6 miljard open. Dat bedrag is inmiddels gedaald naar 14,8 miljard.

Bij de 35.000 ondernemers waar de Belastingdienst de schuld gaat invorderen, is ook de betalingsregeling ingetrokken. De Belastingdienst heeft verschillende waarschuwingsbrieven naar deze groep verstuurd om ze te bereiken, maar kreeg daar weinig respons op.

Van de 226.000 mensen met een betalingsregeling hebben 91.000 nog niet alle termijnbedragen voldaan, 43.000 ondernemers hebben nog niet één termijnbetaling gedaan. Het gaat met name om kleine bedrijven met een schuld van minder dan 10.000 euro.

Niet meteen een deurwaarder

Erik de Kruijf, ketenmanager invordering bij de Belastingdienst, probeert mensen met een belastingschuld enigszins gerust te stellen. Hij zegt dat schuldhebbers niet direct een deurwaarder voor hun deur hoeven te verwachten.

Eerst worden ondernemers benaderd die al vóór de pandemie een schuld hadden. Verder wordt er altijd eerst een aanmaning gestuurd en daarna een dwangbevel. Pas als daar ook niet op wordt gereageerd, wordt een deurwaarder ingeschakeld.

Uiteraard wil de Belastingdienst dat voorkomen, zegt hij. Daarom roepen ze mensen op om zelf contact op te nemen, zodat er gekeken kan worden of er toch nog een regeling getroffen kan worden. "We weten niet wat mensen bij andere partijen moeten betalen. Alleen de schuldhebber kent het totale plaatje."

Ook benadrukt hij dat er momenteel sprake is van een versoepeling van het saneringsbeleid. Bij een schuldsaneringstraject gaat de Belastingdienst nu akkoord met een uitkeringspercentage dat gelijk is aan die van andere schuldeisers, in plaats van de gebruikelijke 200 procent.

Huilende mensen

Sommige ondernemers hoopten op kwijtschelding van hun schuld, maar dat gaat niet gebeuren. Gé Gijsen is ondernemersadviseur bij de KVK. Hij staat ondernemers bij die het moeilijk hebben. De belastingschuld als nasleep van de coronacrisis hakt er bij veel ondernemers hard in, zegt hij.

Gijsen zegt dat hij sinds corona met veel meer ondernemers praat die schulden hebben. Elke dag krijgt hij emotionele mensen aan de telefoon. Ze zijn boos of verdrietig; regelmatig heeft hij huilende mensen aan de lijn.

Hij heeft ook gesprekken met partners of familieleden van ondernemers die aangeven dat hun echtgenoot of familielid het niet meer ziet zitten. "Helaas heb ik ook nabestaanden van wanhopige ondernemers aan de lijn gehad, daarom vind ik het zo belangrijk om een luisterend oor te bieden en mee te denken over oplossingen. Er is altijd wel wat mogelijk."

Volgens hem hebben veel mensen naast een schuld bij de Belastingdienst ook een schuld ergens anders. Hij noemt voorbeelden van mensen die ook de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en de NOW-regeling van het UWV moeten terugbetalen.

Daarbij komt ook nog de inflatie waardoor energie- en huurkosten zijn gestegen. "Het is een vervelende samenloop van omstandigheden op het moment." Hij roept ondernemers die het moeilijk hebben op om contact op te nemen.