Oekraïense troepen passeren Soerovikin-linie: 'Nu wordt het interessant'

De aanwezigheid in Verbove is een belangrijkere ontwikkeling dan de inname van Robotyne, zegt de Belgische luitenant-kolonel Tom Simoens van de Koninklijke Militaire School in Brussel. "Robotyne lag in de 'kreukelzone', waarin de Russen de Oekraïners tegenhielden en hebben uitgeput. Verbove is een stap verder. Als je deze linie doorbreekt, kan het snel gaan."

Van een doorbraak is echter nog geen sprake. Het is nog onduidelijk of de aanwezigheid van troepen tijdelijk was of blijvend. Vooralsnog lijkt het erop dat de Russen controle houden over het dorp, zegt Simoens. "Er zijn Russische gevechtshelikopters boven Verbove te zien. Die vliegen alleen boven eigen gebied."

Klappen uitdelen

Wel is duidelijk dat de Russen bezorgd zijn om deze lokale Oekraïense opmars, zegt oud-commandant Landstrijdkrachten Mart de Kruif. "Er zijn signalen dat de Russen eenheden elders weghalen en hiernaartoe verplaatsen. Dat is veelzeggend."

Andersom wordt ook duidelijk dat de Oekraïners vol inzetten op dit punt om het momentum te behouden. "We zien Oekraïense eenheden actief die we nog niet hebben gezien. Ook zien we meer westers materieel in dit gebied verschijnen", weet De Kruif. "Dat is wel een teken dat ze het zwaartepunt nu inzetten."

Het Oekraïense tegenoffensief verloopt moeizamer en trager dan vooraf werd verwacht, met name vanwege de sterke Russische verdedigingslinies. De strategie werd daarom aangepast: geen grote aanval, maar veel kleine stapjes in de hoop de vijand uit te putten. "Maar je kunt niet steeds één klap uitdelen en dan de ander laten herstellen", stelt Simoens. "Je moet ook eens een klap uitdelen en ervoor zorgen dat de ander op de grond blijft liggen."

Daarom zal oud-commandant De Kruif de komende dagen het front nauwgezet volgen. "Als de Oekraïners nu vorderen, dan betekent dat de volgende Russische linies zwak zijn en dan kan het snel gaan. Als ze niet vorderen, dan zijn ze het momentum hier weer kwijt. Het wordt dus zeker interessant."

Op satellietbeelden zijn de verdedigingslinies te herkennen: