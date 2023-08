Volleybaldwerg Montenegro taai opwarmertje voor stroef Nederland bij EK

Toch was de start van Nederland tegen de nummer 38 van de wereld in het vrijwel lege Boris Trajkovski Sports Center in de Macedonische hoofdstad Skopje tamelijk stroef. Door een aantal goede smashes van Vojin Cacic nam de underdog brutaal een 8-3 voorsprong in de eerste set.

De 'lange mannen', wiens laatste internationale prijs dateert van 1997 (EK-goud), schurken de laatste jaren weer tegen de internationale top aan. Met het vizier gericht op Olympische deelname in Parijs wil Nederland, elfde op de wereldranglijst, bij het EK een goed figuur slaan. Montenegro leek een ideaal opwarmertje in de eerste groepswedstrijd.

De Nederlandse volleyballers verkochten zichzelf voor het EK als 'een irritante ploeg om tegen te spelen' , maar in de eerste wedstrijd van het Europees Kampioenschap had Oranje het vooral lastig met zichzelf. Nederland won het eerste duel in groep C in drie sets (25-19, 25-18, 25-22), zonder echt te overtuigen.

Het begin in de tweede set (4-2) was iets beter. al hielden de Montenegrijnen, van wie het gros als prof in het Midden-Oosten en Azië speelt, tot 10-10 gelijk tred. Montenegrijns geknoei, veroorzaakt door flink wat wissels, zorgde voor het eerste gat in Nederlands voordeel: 17-13. Het killblock van Fabian Plak voor 14-19 kwam als een mokerslag aan, want de set ging daarna met 25-18 alsnog naar de nummer vijf van het vorige EK.

Uitblinker Plak

Het wachten was op de ineenstorting van het in 2006 onafhankelijk geworden Montenegro, dat pas voor de derde keer op een EK staat. Bij 9-9 moest er eerst een deur dicht, omdat er het zonlicht hinderlijk naar binnen scheen voor de spelers. Tot 15-15 stribbelde Montenegro tegen. Uitblinker Plak (12 punten) wees met weer een killblock en een snoeiharde smash zijn team de weg naar de 25-22 setwinst en de 3-0 overwinning.

Het EK wordt gehouden in vier verschillende landen. Nederland speelt alle groepsduels in Skopje. Vrijdag wacht Oranje meer tegenstand. Dan is om 20.00 uur is Polen, de nummer drie van de laatste twee EK's, de volgende tegenstander.

De Nederlandse vrouwen zijn al een stuk verder in hun EK. Zij spelen om 20.30 uur in Brussel in de halve finale van het EK tegen Servië.