ASML mag nog vier maanden geavanceerde chipmachines blijven leveren aan China

Morgen gaan nieuwe exportbeperkingen in voor chipmachinemaker ASML uit Veldhoven, maar de gevolgen worden door klanten pas volgend jaar gevoeld. Het bedrijf mag nog tot eind dit jaar de geavanceerde chipmachines waarvoor de restricties gelden, blijven verschepen naar China, zegt het bedrijf tegen de NOS.

Er is een overgangsperiode, waarbij lopende contracten kunnen worden nageleefd.

ASML mocht al niet zijn allernieuwste machine, de EUV (Extreme Ultraviolet), verschepen. Daar komen nu de meest geavanceerde type machines van de oudere variant, de DUV (Deep Ultraviolet) bij. Andere DUV-machines, die minder geavanceerd zijn, mogen nog wel aan China worden verkocht.

Technologie beschermen

De regering kondigde de restricties in juni aan. Minister Schreinemacher voor Buitenlandse Handel zei toen dat het doel van de maatregelen was dat "onze technologie, Nederlandse technologie, niet in handen raakt van bedrijven of organisaties waarbij de technologie uiteindelijk tegen ons gebruikt kan worden".

ASML heeft van het ministerie van Buitenlandse Zaken toestemming gekregen om de komende vier maanden nog machines te verschepen naar China. Om hoeveel apparaten het gaat, wil het bedrijf niet zeggen. Een woordvoerder van het ministerie wilde vandaag niet reageren.

De restricties kennen een lange aanloop. De VS kondigde vorige jaar al vergaande beperkingen aan voor de chipindustrie aan. Amerika wil voorkomen dat China met geavanceerde chips militair sterker wordt.

De maatregelen die de VS in oktober nam, waren een signaal dat ASML wel eens de volgende zou kunnen zijn. Tegen de zin in van het Veldhovense bedrijf, dat vindt dat het al genoeg heeft moeten inleveren met de exportrestricties op EUV.

DUV-machines naar China

ASML wijst er tegenover de NOS ook op dat er recent veel DUV-machines naar China zijn verscheept. Het bedrijf benadrukt dat er de afgelopen twee jaar een achterstand was in het verwerken van bestellingen voor de Chinese markt.

Daar wordt heel erg ingezet op de productie van minder-geavanceerde chips die wel op grote schaal nodig zijn. Doordat andere klanten hun bestellingen naar achteren hebben geschoven vanwege een dip in de markt, kon ASML opvallend veel machines naar China verschepen, zegt het bedrijf.