Gemeenten willen morgen duidelijkheid over derdelanders

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) roept staatssecretaris Van der Burg (asiel) op om vóór morgenmiddag duidelijk te maken wat er moet gebeuren met zogenoemde derdelanders uit Oekraïne in de gemeentelijke opvang.

Derdelanders zijn niet-Oekraïners die in Oekraïne werkten of studeerden toen vorig jaar de oorlog uitbrak. Ze vluchtten naar onder andere Nederland.

Aanstaande maandag, op 4 september, moeten derdelanders die geen asiel hebben aangevraagd het land verlaten. Daar krijgen ze 28 dagen de tijd voor. Zo'n 700 van de 2900 derdelanders die hier verblijven willen asiel aanvragen in Nederland. Wat er met de 2200 anderen gaat gebeuren, is nog onduidelijk.

Geen eenduidigheid in rechtszaken

Uitspraken in rechtszaken over de beëindiging van de opvang van derdelanders uit Oekraïne leiden bij gemeenten tot onrust en onzekerheid.

Begin deze maand oordeelde de rechter in Rotterdam dat het demissionaire kabinet het verblijfsrecht van een Tanzaniaan die was gevlucht uit Oekraïne mocht intrekken. Hij had een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne en de staatssecretaris had volgens de rechter de bevoegdheid om de tijdelijke bescherming te beëindigen.

Maar gisteren verbood de rechtbank Den Haag het verblijfsrecht in te trekken van drie andere derdelanders uit Oekraïne. De rechtbank oordeelde dat het kabinet niet de bevoegdheid heeft om de tijdelijke bescherming van de drie te beëindigen. Volgens de rechters kan alleen de Europese Unie besluiten om de Europese bescherming stop te zetten. Nederland kan dat niet zelfstandig bepalen.