Jongbloed werd geroemd om het meevoetballen: 'Maar dat kon hij niet'

"Op trainingen mocht hij ook nooit meespelen, want hij had altijd hele hoge noppen aan en schopte iedereen ondersteboven", lacht de voormalig middenvelder.

Zo lyrisch als Krol, is Willem van Hanegem niet. 'De Kromme' speelde met Jongbloed in de verloren finale van 1974 tegen West-Duitsland. "Het was wel een aardige keeper, hij had wel gevoel voor waar hij stond in het veld en waar de bal zou komen. Hij kon alleen niet meevoetballen."

"Hij was de stijl van keepen ver vooruit. Jan was één van de eerste meevoetballende keepers. Zijn positiespel in de tactiek van coach Rinus Michels was vooruitstrevend. Jongbloed was onze elfde veldspeler", zegt de Amsterdammer.

"Jongbloed was een fijn mens met zijn Amsterdamse humor. We hebben veel met hem gelachen." De 74-jarige Ruud Krol kijkt met mooie herinneringen terug op de periode waarin hij samenspeelde met de donderdag overleden oud-keeper Jan Jongbloed .

Van Hanegem heeft wel respect voor het feit dat Jongbloed in beide WK-finales keepte. "We hadden in die tijd zoveel verschrikkelijk goede keepers. Iedereen had het over Jan van Beveren, dat was misschien wel de beste. Maar op het WK 1974 deed Jongbloed alles wat hij moest doen."

'Bericht kwam als een schok'

Krol stond als verdediger van het Nederlands elftal regelmatig voor de neus van Jongbloed en heeft goede ervaringen aan de gedurfde speelstijl, die ook werd geprezen door Johan Cruijff. Jongbloed kwam regelmatig buiten zijn eigen strafschopgebied en fungeerde als laatste man.

Ook John Rep, die samen met Krol en Jongbloed in zowel de WK-finale van 1974 als 1978 speelde, roemt hem om die reden. "Ik schrok echt van het bericht dat hij is overleden. Hij was onze 'vliegende kiep' van twee WK-finales. Jan kon goed keepen, zowel binnen als buiten zijn doelgebied. Dat liet hij ook zien bij de clubs waarvoor hij heeft gespeeld", vertelt de Zaandammer.