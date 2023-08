Kuss wint zesde rit Vuelta, Evenepoel verliest leiderstrui aan Martinez

Sepp Kuss heeft de zesde etappe van de Vuelta gewonnen. De Amerikaan sprong op de slotklim weg bij zijn medevluchters en kwam solo aan.

In de strijd om het algemeen klassement heeft Jumbo-Visma een tik terug uitgedeeld aan Remco Evenepoel. Primoz Roglic en Jonas Vingegaard sprongen op de slotklim weg bij de Belg en maakten de achterstand van een halve minuut die zij hadden opgelopen in etappe drie vrijwel helemaal goed.

Evenepoel moest de rode leiderstrui afstaan, iets wat hij aan het begin van de dag al wel incalculeerde. Lenny Martinez, die derde stond in het algemeen klassement, ging al vroeg mee in de vluchtgroep en is de nieuwe leider in het algemeen klassement.

De Fransman heeft een voorsprong van acht seconden op nummer twee Sepp Kuss. Evenepoel staat negende met een achterstand van 2.47 op Martinez. Hij heeft nog wel een voorsprong van enkele seconden op Roglic en Vingegaard.

In de rit van donderdag reden de renners van La Vall D'Uixó naar het planetarium bovenop de Pico del Buitre. Onderweg waren er behoorlijk wat hellinkjes, maar alleen de laatste klim was gecategoriseerd.