Gemeentehuis Doorn korte tijd ontruimd omdat iemand granaat meebracht

Het gemeentehuis in Doorn is vanmiddag even ontruimd geweest omdat iemand een gevonden granaat mee naar binnen had genomen. Nadat was gebleken dat het explosief niet gevaarlijk was, werd het pand weer vrijgegeven.

De granaat was gevonden op de milieustraat in Doorn. In het stadhuis gingen direct alle alarmbellen af, schrijft RTV Utrecht. Het pand werd ontruimd en mensen moesten buiten wachten terwijl de granaat werd onderzocht door het Team Explosievenverkenning.

Al snel bleek dat het explosief niet gevaarlijk was. Een woordvoerder van de politie vermoedt dat het ging om een heel oud exemplaar. Het explosief is meegenomen door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie.

Het is niet bekend waarom de vinder de granaat meenam naar het stadhuis. "Maar we zien vaker dat als mensen zoiets vinden, ze niet weten wat ze moeten doen", zegt de politiewoordvoerder. "Het beste is om het explosief te laten liggen en meteen de politie te bellen. Ook als je twijfelt of het een explosief is."