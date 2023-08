VS breidt verkooprestricties Nvidia's AI-chips verder uit

Chipbedrijf Nvidia moet voortaan voor het verkopen van zijn modernste AI-chips aan bepaalde landen in het Midden-Oosten toestemming vragen aan de Amerikaanse overheid. In de praktijk is dit een manier om de verkoop tegen te houden.

Daarmee breidt de VS de restricties voor de chips verder uit. Nvidia mag al sinds vorig najaar deze chips niet naar China en Rusland exporteren.

Veel over het verbod zegt Nvidia niet. Het betreft een aantal varianten van de modernste AI-chips, de A100 en H100. Dit zijn zeer geavanceerde videokaarten die volop worden gebruikt in datacenters, bijvoorbeeld van techgiganten als Microsoft en Google. De H100, de nieuwste variant, kost naar schatting zo'n 35.000 dollar per stuk.

Landen in het Midden-Oosten

Naast beperkingen voor export naar China komen er nu, in de woorden van Nvidia, "andere regio's" bij, inclusief "sommige landen in het Midden-Oosten". Om welke landen het gaat en hoeveel vraag daar is naar deze chips, is onduidelijk. Nvidia vermeldt in financiële verslagen niet apart de omzet uit het Midden-Oosten of uit afzonderlijke landen uit die regio.

Het betekent niet dat die landen geheel zonder Nvidia's chips zitten. Het gaat hier immers alleen om bepaalde varianten van de modernste chips. Bovendien heeft Nvidia, toen er beperkingen werden ingesteld voor China, de A100 en H100 zo aangepast dat deze geschikt bleven voor die markt. De aanpassing zit vooral in de bandbreedte, wat betekent dat de chip minder data kan verzenden en ontvangen.

In beursdocumenten benadrukt Nvidia dat het gezien de grote vraag niet verwacht dat de nieuwe restricties financiële gevolgen zullen hebben. Het bedrijf waarschuwt wel dat dit op lange termijn anders kan zijn als er bijvoorbeeld nieuwe exportbeperkingen komen, interesse vanuit China in de alternatieve chips wegvalt of als er chips worden gekocht van de concurrentie.

China's ontwikkeling stoppen

De VS besloot in oktober tot vergaande restricties, die erop gericht zijn de technologische ontwikkeling van China te stoppen. Amerika is bang dat China anders te veel militaire macht kan opbouwen. Computerchips, met name chips die belangrijk zijn voor AI, zijn ook van groot belang voor militaire toepassingen.

In ditzelfde kader treden er morgen nieuwe restricties in werking voor de Nederlandse chipmachinemaker ASML. Het bedrijf mag al een aantal jaar zijn nieuwste type machine (de EUV) niet verschepen; daar komen nu bepaalde oudere types (de DUV) bij.